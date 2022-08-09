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Fidel Castro’yu canladıracak James Franco’ya John Leguizamo’dan sert eleştiri! “O Latin değil”

09.08.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba devriminin önderi olan ve devrim sonrasında uzun yıllar devlet başkanlığı yapan Fidel Castro’nun kızının hayatına odaklanacak olan “Alina of Cuba” filmi daha vizyona girmeden eleştiri oklarının hedefi oldu. Castro’yu James Franco’nun oynayacağı belirtilirken Kübalı lideri bir Amerikalının canlandırması tepki topladı.

Fidel Castro’yu canladıracak James Franco’ya John Leguizamo’dan sert eleştiri! “O Latin değil”

Castro'nun gayrımeşru kızı Alina Fernandez’in hayatına odaklanan “Alina of Cuba” filmi merakla beklenen yapımlar arasına girdi. Filmin henüz çekimleri başlamamışken yapımın oyuncau kadrosuna ilişkin ilk eleştiri Kolombiyalı Emmy ödüllü aktör John Leguizamo’dan geldi. John Leguizamo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Franco'nun filme dahil olduğu haberin görselini paylaşarak ağır bir şekilde eleştirdi. Hollywood'un Latin oyuncuları sistematik bir şekilde dışladığını fakat aynı zamanda Latin hikayelerini çaldığını söyleyen Leguizamo, “James Franco'yle bir derdim yok ama o Latin değil!" ifadelerine yer verdi.

KIZI KARARI SAVUNDU

"Alina of Cuba" filminin ana karakteri olan ve filme senaryo danışmanlığı yapan, Fidel Castro'nun kızı Alina Fernandez, bütün eleştirilere rağmen rolün James Franco'ya verilmesini savundu. Deadline'a konuşan Fernandez, "James Franco yetenekleri ve karizmasının yanı sıra Fidel Castro ile bariz bir fiziksel benzerliğe sahip" ifadelerinde bulundu. Fernandez ayrıca, hem kamera önünde hem de arkasında projenin Latin kökenli insanlardan oluştuğunu, Franco'nun bir istisna olduğunu belirtti.

Fidel Castro’nun kızının hayatını konu alacak “Alina of Cub” filminin başrol oyuncusu James Franco olduFidel Castro’nun kızının hayatını konu alacak “Alina of Cub” filminin başrol oyuncusu James Franco oldu


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Anahtar Kelimeler:
James Franco
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