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FIFA’nın ilk taraftar elçisi Adriana Lima, The Best töreninde göz kamaştırdı!

28.02.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret'ın modeli Adriana Lima 'FIFA Küresel Elçisi' seçildi. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan model Adriana Lima doğum sonrası aldığı kilolar ile gündeme gelmişti. Brezilyalı güzel The Best ödül töreninde güzelliğiyle göz kamaştırdı.

FIFA’nın ilk taraftar elçisi Adriana Lima, The Best töreninde göz kamaştırdı!

FIFA, Brezilyalı süper model Adriana Lima'nın, Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurmuştu. FIFA The Best 2022 sahiplerini bulduğu gecede 'FIFA Küresel Elçisi' olan Adriana Lima da boy gösterdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULUYOR

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşiyor.

teh best furbolcular

2017 yılında verilmeye başlanan FIFA The Best ödülleri, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde.

adriana lima the best 2

2022 yılının en iyileri belli olacağı gecede birçok ödül verilecek. Ödüller ise şu şekilde;

-En İyi FIFA Erkek Futbolcu
-En İyi FIFA Kadın Futbolcu
-En İyi FIFA Erkek Antrenörü
-En İyi FIFA Kadın Antrenörü
-En İyi FIFA Erkek Kalecisi
-En İyi FIFA Kadın Kalecisi
-FIFA Puskas Ödülü
-FIFA Fair Play Ödülü
-FIFA Taraftar Ödülü
-FIFA FIFPro Erkekler Dünya 11
-FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11

adriana lima the best

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Victoria's Secret meleği Adriana Lima The Best ödül töreninde boy gösterdi.

adriana lima ödül töreninde 2

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan model Adriana Lima doğum sonrası aldığı kilolar ile gündeme gelmişti.

adriana lima ödül töreninde

Brezilyalı manken Adriana Lima, The Best ödül törenine 'FIFA Küresel Elçisi' olarak kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.


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