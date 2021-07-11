Fikret Hakan kimdir, hangi filmlerde rol aldı? Usta sanatçı ölüm yıl dönümünde anılıyor

Cingöz Recai, Devlerin Aşkı, Battal Gazi ve Çıldırtan Arzu gibi projelerde yer alan usta oyuncu Fikret Hakan, aramızdan ayrılışının dördüncü yılında anılıyor. Ölüm yıl dönümü olan ünlü oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki Fikret Hakan kimdir, hangi filmlerde rol aldı? İşte Fikret Hakan'ın biyografisi...

FİKRET HAKAN KİMDİR?

Usta oyuncu 1934 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Edebiyat öğretmeni bir babanın ve hemşire bir annenin evladı olarak dünyaya gelen oyuncunun gerçek adı Bumin Gaffar'dır. Anne ve babasının yaşadığı ayrılığın ardından çocukluğunu annesinin mesleği nedeniyel çeşitli şehirlerde geçirdi.

Sahneye ilk kez ortaokul yıllarında 'Üç Güvercin opereti' oyunu ile Ses Tiyatrosu'nda palyaço rolüne hayat vererek çıktı. Aynı zamanda yazı yazmaya da merakı olan Hakan, Atatürk Lisesi'nde öğrenci iken İstanbul Ekspres Gazetesi'nde röportajlar, şiirler yayımladı. Öykücülüğü 1958 yılına kadar sürdürdü. Öyküleri ‘Seçilmiş Hikâyeler’ dergisinde ve ‘Dost’ dergisinde yayımlandı.



Lise eğitimini yarıda bırakarak 1952 yılında Köprüaltı Çocukları filminde başrolde oynayarak sinema oyunculuğuna başladı. 1958 yılında kadar her sene üç-dört film rol aldı. Yıldızının parladığı film ise 1955 yapımı Beyaz Mendil oldu. 1958 yılında askerlik yapan sanatçı, askerlikten döndükten sonra mahkeme kararıyla Fikret Hakan adını aldı. 1960'lı yıllarda büyük kitleler tarafından tanınan ünlü bir aktör olan Fikret Hakan, hayatı boyunca iki yüzden fazla filmde, otuza yakın dizide oynadı. Öte yandan Keşanlı Ali, Ölüm Tarlaları ve Hasret adlı filmlerdeki üstlendiği roller ile Antalya Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne" layık görüldü. Daha sonra yarım bıraktığı eğitim hayatına devam eden ve yıllar içind doktor unvanı alan usta oyuncu çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Akciğer kanseri tedavisi gören Fikret Hakan, tedavi gördüğü hastanede 11 Temmuz 2017'de 83 yaşında hayatını kaybetti.

ÖZEL HAYATI

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra yakışıklılığı ile de adından söz ettiren usta oyuncu İlk evliliğini Lale Sarı ile yaptı, on ay içinde sonlanan bu evliliğin ardından 1964 yılında henüz 15 yaşında olan Semiramis Pekkan ile birkaç ay süren bir evlilik yaptı; üçüncü evliliğini 1966'da Neşecan Paşmak'la yaptı. Daha sonra dönemin güzel sesli pop şarkıcısı Hümeyra ile hayatını birleştirdi ve birkaç hafta sonra eşine şiddet uygulaması nedeniyle bu evliliği de sona erdi. Beşinci evliliğini 1989'da Fatma Zeynep Mirgün ile evliliği iki yıl sürdü. Son evliliği Tijen Kılıç ile yaptı.

ÜNVANI İPTAL EDİLDİ

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Hakan, 1950 yılından itibaren 163 film ve dizide oynadı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı unvanı verilen Hakan, yaşanılan bir takım olaylar nedeniyle 2002 yılında Danıştay kararı ile bu ünvan iptal edilmiştir.



