Fikret Orman'dan Orhan Ak açıklaması: Pırıl pırıl bir genç

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında, "Tabii ki transfer ihtiyacımız var. Bu sezon hocamızla beraber iyi bir çalışma dönemi geçiyoruz yönetimsel anlamda. Transferin bitmesine 1 aydan fazla var. Her seferinde söylüyorum. Beşiktaş Kulübü'nde transfer yapmak en kolay iş. Önemli olan mali portre. Olursa eğer kampa yetiştirmek istiyoruz. Kampa geleceğini sanmıyorum. Süreç içerisinde yoğunlaştığımız oyuncular var. 2 Eylül'e kadar mali koşullar altında en iyi işi yapmak istiyoruz. Zaman içerisinde sadece gelen değil giden oyuncular da olabilir" dedi.

"QUARESMA'NIN BİZİMLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR, GİTMEK İSTERSE ŞARTLARINI KONUŞURUZ"

Ricardo Quaresma'nın takımdaki geleceği hakkında ise Orman, "Ricardo çok duygusal bir kişiliğe sahip. Futbol hayatının en uzun dönemini burada geçiriyor. 6.5-7 senesini Beşiktaş'ta geçirdi. Etkileniyor bazı durumlardan. Türkiye'yi tanıdığı için etkilenmemesi lazım aslında. Biz genel itibariyle hiçbir oyuncumuzla alakalı kamuoyu önünde gayri ciddi ifadelerde bulunmayız. Ricardo'nun bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Gitmek isterse şartlarını konuşuruz. Hoca istemiyor diyorsunuz ama her hazırlık maçında 11'de oynuyor. Bugün söylediğiniz şey, yarın farklı gelişebilir. Bizim yolumuz başka. Biz o yolda devam ediyoruz. Bizim işlerimiz kamuya açık olduğu için herkes istediği gibi yorumluyor. Gerçekler burada olduğu gibi bir gün ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN MUTSUZLUĞU ÜZERİNE ÇALIŞAN BİR EKİP VAR"

Beşiktaş'ın mutsuz olması üzerine uğraşan bir takım gruplar olduğunu söyleyen Orman, "Beşiktaş'ta güzel bir sezon başlıyor. Güzel işler yapma gayretindeyiz. Beşiktaş, mutlulukla büyüyen bir kulüp. Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey yapmayın. Fotoğraf benim açımdan çok açık. Küçük resme baktığımızda Beşiktaş'ın negatifliği üzerine çalışan bir ekip var. Bu ekip, her gün biri gitsin biri gelsin haberleriyle bir kesimi örgütlemeye çalışıyor. Bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bu tip şeyler başka takımlarda da oluyor ama onlarda hiç konuşulmuyor. Beşiktaş taraftarı her yerde var. Kim bunu temsil ediyor? Bugün 30 kişi bir yerde buluştu bir açıklama yaptı diyelim, 'şunu istemiyoruz' dedi. Bu yetkiyi bu gruba kim veriyor? Legal bir grup kurarsın anlarım ama bunlara temsil hakkını kim veriyor? Amaç, Beşiktaş'ı karıştırmak, kaos yaratmak. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Farkındaysanız 2 senelik şampiyonluğun ardından 4'üncü bitirdiğimiz sezonla birlikte bu işler başladı. 25-30-40 kişilik grupları kim seçiyor da bu grubu taraftarın sözcüsü olarak niteliyor? Bu dönemim bittiğinde yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş'ı mutlu etmeye çalışalım. Buradaki taraftarlar mutlu. Her dakika taraftarlarla birlikteyim. Birisine soruyorum, niçin bunu istemiyorsun diye; bilmiyorum diyor. Ben iyi bir sezon geçireceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bütün amacımız buyken, bu yapılanlar neden? Bunu bütün Beşiktaşlıların kendisini sorması lazım" açıklamasında bulundu.