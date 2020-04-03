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Fikret Orman ve Tuğba Coşkun karantinaya uymadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Aşkları tam gaz devam eden Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, önceki gün yasak olmasına rağmen Kuruçeşme sahil hattında yürüyüş yaparak tepki çekti.

Fikret Orman ve Tuğba Coşkun karantinaya uymadı

Dünyayı saran corona virüsü nedeniyle hemen herkes evinde kal çağrısı yaparken bazı isimlerin ısrarlı bir şekilde sokaklarda dolaşması tepki çekiyor. İşe gitme zorunluluğu olmayan isimlerin sadece spor amaçlı dışarı çıkması ise tehlikenin bir türlü denetim alına alınamamasına neden oluyor.

Sahil kenarında yürüyüş yapılmasının yasaklanmasına rağmen adeta bu yasakla dalga geçercesine karşı kaldırımda yürüyen Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, “Biz de önlemlerimizi alıyoruz. Mesafeye temas etmemeye dikkat ediyoruz. Kahvemizi alıp evimize gideceğiz. Gelin size de kahve ısmarlayayım” diyerek evlerinin yolunu tuttular.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman, Tuğba Coşkun,

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