"Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyan Mustafa Sandal sinirlendi! 'Emniyet göreve'

İddiaya göre İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Camisi'nden yayıldığı iddia edilen bir konuşma gündem oldu. Bir imamın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alması tepki çekti.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde hutbe okuyan imamın milli takım oyuncularına ilişkin "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor" dediği duyuldu.

Şarkıcı Mustafa Sandal o anları paylaşarak isyan etti ve emniyete seslendi. Mustafa Sandal paylaşımında şunları söyledi:

"VATAN HAİNLİĞİDİR"

"Camide alkol fotoğrafı paylaşan edepsizi paketleyen emniyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı muamelenin 'Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır. Böyle mi oluyor ahlak?' diyen (sözde) imama da yapılmasını bekliyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik değil de nedir bu sözler? Size göre nefret suçu, bana göre vatan hainliğidir ve yargılanmalıdır! Asıl din düşmanı bu sözleri söyleyip dini kullanan basiretsizlerdir. Emniyet göreve!"

