MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyan Mustafa Sandal sinirlendi! 'Emniyet göreve'

"Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyan Mustafa Sandal sinirlendi! 'Emniyet göreve'

17.09.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eminönü'nde iddiaya göre, bir imam camide Filenin Sultanları'nı hedef aldı. İmamın 'Filenin Sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz' dediği anlar sosyal medyada yayılınca şarkıcı Mustafa Sandal emniyete seslendi.

İddiaya göre İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Camisi'nden yayıldığı iddia edilen bir konuşma gündem oldu. Bir imamın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alması tepki çekti.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde hutbe okuyan imamın milli takım oyuncularına ilişkin "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor" dediği duyuldu.

Şarkıcı Mustafa Sandal o anları paylaşarak isyan etti ve emniyete seslendi. Mustafa Sandal paylaşımında şunları söyledi:

aaa

Ekranlara dönme kararı! Görüntülenince bakın ne dedi Ekranlara dönme kararı! Görüntülenince bakın ne dedi

"VATAN HAİNLİĞİDİR"

"Camide alkol fotoğrafı paylaşan edepsizi paketleyen emniyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı muamelenin 'Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır. Böyle mi oluyor ahlak?' diyen (sözde) imama da yapılmasını bekliyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik değil de nedir bu sözler? Size göre nefret suçu, bana göre vatan hainliğidir ve yargılanmalıdır! Asıl din düşmanı bu sözleri söyleyip dini kullanan basiretsizlerdir. Emniyet göreve!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızdıran yoruma bomba yanıt "Donumda..."Kızdıran yoruma bomba yanıt "Donumda..."
Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'
'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.