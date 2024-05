Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Paris Olimpiyatlarına hazır

Antalya’da 14-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 1. hafta müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren İlkin Aydın, "Öncesinde hedefimiz Milletler Ligi, sonrasında olimpiyatlar. Evet olimpiyatlar çok büyük bir turnuva, çok büyük bir hayal. Madalya istiyoruz, çok şey hissediyoruz o turnuva ile ilgili ama her sene olduğu gibi her maçı almak, her sayıyı almak istiyoruz. O yüzden yine yolumuza adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Milletler Ligi’ne Antalya’da iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Elif Şahin de, "Adım adım gitmek her zaman için daha önemli. Hem de büyüyerek performansımızı ortaya koymak bizim için önemli" dedi.

İLKİN AYDIN: "BENİM ADIMA BİRAZ ZOR BİR SEZONDU"

Voleybolda geride kalan lig sezonunu değerlendiren İlkin, "Benim adıma biraz daha zor bir sezondu. Özellikle başlarda çok ritmimizi bulamadığımız bir sezon oldu. Ama takımdaki herkes bu takıma nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. İkinci devre biraz daha toparlanmış bir Galatasaray vardı. Bizim de gözümüz tabii ki yükseklerde. Ama geçtiğimiz sezon için sonu hiç de fena olmadı" açıklamasında bulundu.

İlkin Aydın, Galatasaraylı taraftarların destekleriyle ilgili ise, "Tabii ki bu sevgi karşılıklı. Bu sezon bizi gittiğimiz her yerde çok güzel desteklediler, hiç yalnız bırakmadılar. Ne kadar kötü yorumlar alsak da iyi yorumlar alsak da bizim için bazen çok kötü geçen maçlar da oldu ama buna rağmen bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara bu sezon için çok teşekkür ediyorum. Yeni sezon için de hepsini daha iyi bir Galatasaray’ın beklediğini söylemek istiyorum. Bizden vazgeçmesinler" şeklinde konuştu.

ELİF ŞAHİN: "YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİMİZİ ELDE EDEBİLİYORUZ"

Elif Şahin de geride kalan lig sezonunu değerlendirerek, "Bence çok zorlu bir sezondu. Özellikle geçen yaz çok dolu doluydu. Benim açımdan hiç dinlenmeden yeni bir sezona girmek çok zordu. Düşüşlerimiz oldu, çıkışlarımız oldu ama sezonu çok iyi bitiremesek de yavaş yavaş istediğimizi elde edebiliyoruz diyebilirim" dedi.

AYÇA AYKAÇ ALTINTAŞ: "SANTARELLİ İLE BERABER GÜZEL BİR ENERJİ YAKALADIK"

Ayça Aykaç Altıntaş, "Bunu her sene yapıyoruz. Hep beraber toplanıyoruz, güzel yemekler yiyoruz. Bizi kimse böyle şık bir şekilde görmüyordur, hep antrenman tişörtüyle görüyor. Mutluyuz, keyifliyiz. Turnuvalar başlamadan önce enerji depoluyoruz" dedi.

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan başarılı voleybolcu, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Şu an tamız, antrenörlerimiz de geldi. Antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi altın madalya. İnşallah olimpiyatlarda da Milletler Ligi’nde de birinci bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayça Aykaç Altıntaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile iyi bir enerji yakaladıklarını söyleyerek, "Santarelli’yle beraber güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Geçen seneden farklı olarak bu kez evimizde oynayacağız ilk ayağı. Ondan sonrasında yurt dışına gideceğiz. Olimpiyatlarda da Santarelli ile beraber güzel başladığımız işi güzel bitireceğimizi düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

BEYZA ARICI: "TEK AMACIMIZ ÜLKEMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDEBİLMEK"

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Beyza Arıcı, "İki turnuvada da kesinlikle ilk hedefimiz şampiyonluk. Şu ana kadar hazırlık etabımız çok kısa sürdü. Birbirini tanıyan ve sürekli birlikte oynayan bir ekibiz. O yüzden hazırlık etabı güzel geçiyor. Farklı kulüplerde olsak da hemen kaynaştık ve tek bir amacımız var ülkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek, bayrağımızı gururla temsil edebilmek. Önce VNL turnuvası var. Yoğun bir turnuva olacak. Daha sonrasında da olimpiyatlara hazırlanmak için zamanımız olacak. Umuyorum iki turnuvada da şampiyonluk kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUMUZ MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİNİ BİZE HİSSETTİRİYOR"

Dünya sırlamasında 1 numarada olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın uzun yıllar zirvede olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten 28 yaşındaki voleybolcu, "Öncelikle istikrarlı olmak gerekiyor. Bu şampiyonluğun üzerine yerimizin sarsılmaması için daha çok çalışmamız lazım. Bu istikrarı kesinlikle korumamız gerekiyor. Federasyonumuz da her zaman hem maddi hem manevi desteğini bize hissettiriyor. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Bu güzel kimya bozulmadan federasyonun ve Türk halkının desteğiyle bu süreç bence uzun seneler devam edecek" şeklinde konuştu.

GİZEM ÖRGE: "OYNADIĞIMIZ HER TURNUVADA KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini aktaran Gizem Örge, "Kampa çok yoğun başladık. Ama heyecanı ve motivasyonu gerçekten çok büyük bir yaz. Milletler Ligi bizim için çok önemli. Oynadığımız her turnuvada kupayı kazanmak istiyoruz. Onun dışında da olimpiyatlara iyi hazırlanabilmek çok önemli. Olimpiyatlara en iyi halimizle gitmek istiyoruz" dedi.

"BÜYÜK BİR MOTİVASYON, KEYİFLE ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Başantrenör Daniele Santarelli ve ekibiyle iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen 31 yaşındaki libero, "Geçen yaz tüm ülke gördü. İnanılmaz enerjisi yüksek biri. Onun sırrı da tek başına değil, muazzam bir ekibi var. Antrenörlük kısmında da büyük bir takım işi var. O yüzden bunu çok iyi başarıyorlar. Onların enerjisi de bize aynı şekilde geçiyor. O yüzden büyük bir motivasyon, keyifle antrenman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAZANDIĞIMIZ KUPA FENERBAHÇE AİLESİNE ARMAĞAN OLSUN"

Fenerbahçe ile bu sezon Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Örge, kazanılan kupayı sarı-lacivertli taraftarlara armağan ettiğini dile getirdi. CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda ettikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekleyen Gizem Örge, "Tabii ki sezonu yine iki kupayla bitirdik. Hepsi birbirinden değerli kupalar ama gözümüz CEV Şampiyonlar Ligi’ndeydi. Kısmet olmadı, talihsiz bir şekilde yarı finalde elendik. Yine de lig kupasıyla bitirmek ve iki sene üst üste aynı başarıyı yakalamak da önemliydi bizim için. O yüzden bu kupa Fenerbahçe ailesine armağan olsun. Benim için çok zor bir seneydi, çok stresli bir seneydi. Hiç kolay olmadı. Benim yorgunluğumun yüzde 50’si stresmiş dedim sezon bittiğinde" şeklinde konuştu.

"VOLEYBOLA OLAN İLGİ DE SEVGİ DE ÇOK CİDDİ DERECEDE ARTTI"

Fenerbahçeli taraftarlara destekleri için teşekkür eden Örge, "Onların desteği çok önemli. Sonuçta bu sene çok ciddi bir seyirci kitlesinin desteğiyle oynadık. Voleybola olan ilgi de sevgi de çok ciddi derecede arttı. Bu bizim için çok önemli. Fenerbahçe taraftarı zaten her zaman yanımızda. Voleybol bu kadar popüler değilken de yanımızaydı. Onların desteği ve gelip bizi izlemeleri çok kıymetli" diyerek sözlerini noktaladı.

CANSU ÖZBAY: "MİLLİ TAKIM SEZONUNA HAZIRIZ"

Milli takım sezonu için heyecanlı olduklarını ifade eden Cansu Özbay, "Milli takım sezonu açıldığı için hepimiz çok heyecanlıyız. Önümüzde çok güzel iki tane turnuva var. Yarın hep beraber Antalya’ya gidiyoruz. Ardından da Milletler Ligi’nin diğer ayakları var. Sonrasında da Paris Olimpiyatları var. Şu an için her şey çok güzel" diye konuştu.

Hem FIVB Milletler Ligi’nde hem de 2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Özbay, "Hedeflerimiz iki turnuvada da şampiyon olabilmek. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu sene eminim ki bizim için her şey çok daha zor olacak. Takım olarak bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Bence hazırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilgili ise, "Santarelli’nin bizimle her zaman çok güzel bir ilişkisi var. Kendisi çok açık bir antrenör, her şeyi rahatlıkla konuşabiliyorsunuz" dedi.

