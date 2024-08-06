Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi sonrası kendini tutamadı! Demet Akalın Instagram yasağına 'tadı kaçtı' diyerek isyan etti

MYNET-Son günlerde verdiği kilolar ile adından söz ettiren Demet Akalın 6 kilo yağ aldırıp tam 11 kilo vermişti. Yeni haliyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı gündeme dair yaptığı yorumlarla da dikkat çekiyor.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Demet Akalın son olarak günlerdir kapalı olan Instagram'a daha fazla dayanamadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağına X (twitter) üzerinden tepki gösterdi.

"TADI KAÇTI"

Akalın "Yerli olsun olsun da siz Instagram'ı açın. Dünyayı takip etmek istiyoruz vallaha iyice tadı kaçtı." ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken Akalın paylaşımlarına hız kesmeden devam etti.

Demet Akalın, Filenin Sultanları'nın tarihi zaferinin ardından 'Aç Instagram'ı bu mutluluğa başkan ya', 'Instagram açık olmalı ya, buradan bir sürü güzel dilekler göndermeliyiz, bizleri yanlarında hissetmeliler' paylaşımlarını yaptı.