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Filiz Akın yıllar sonra açıkladı: Ses tellerim yandı, konuşamadım

20.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sineması'nın sarışın yıldızı Filiz Akın, burun arkası kanserine (nazofarenks) yakalandığı dönem çekilmiş dans videosunu paylaşarak, hakkında bilinmeyeni açıkladı.

O dönem ağır bir tedavi gördüğünü ve radyoterapiden ses tellerinin yandığını söyleyen Filiz Akın, videoda konuşamadığını hatta kulağının da tam olarak duymadığından söz etti.

Bir arkadaşının düğün töreninde çekilmiş videoyu izledikçe eski günleri yad eden Filiz Akın, salgının da bir an önce bitmesini temenni ederek, paylaşımına 'Daha korona günlerinden çok önce belki de haftasonu pazar gününden tbt...
Daha çok ağır tedavi gördüğüm (nazofarenks ) burun arkası kanseri tedavisinin hasarları çok fazla..,
Ses tellerim kısmen yanmış radyoterapiden. Sesim bir tuhaf . Konuşamıyorum, kulağım tam duymuyor. Kanser araştırmalarının başındaki kişinin düğününde
( kendisi fas kökenli) her davetliyi şarkısıyla dans ettiren birilerine ayak uydurmaya çalışıyoruz.' notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
kanser Filiz Akın Instagram
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