Filiz Akın yıllar sonra açıkladı: Ses tellerim yandı, konuşamadım

O dönem ağır bir tedavi gördüğünü ve radyoterapiden ses tellerinin yandığını söyleyen Filiz Akın, videoda konuşamadığını hatta kulağının da tam olarak duymadığından söz etti.

Bir arkadaşının düğün töreninde çekilmiş videoyu izledikçe eski günleri yad eden Filiz Akın, salgının da bir an önce bitmesini temenni ederek, paylaşımına 'Daha korona günlerinden çok önce belki de haftasonu pazar gününden tbt...

Daha çok ağır tedavi gördüğüm (nazofarenks ) burun arkası kanseri tedavisinin hasarları çok fazla..,

Ses tellerim kısmen yanmış radyoterapiden. Sesim bir tuhaf . Konuşamıyorum, kulağım tam duymuyor. Kanser araştırmalarının başındaki kişinin düğününde

( kendisi fas kökenli) her davetliyi şarkısıyla dans ettiren birilerine ayak uydurmaya çalışıyoruz.' notunu düştü.



