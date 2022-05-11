Filiz Erkal'dan duygulandıran İbrahim Erkal paylaşımı! 5 yıl oldu...

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, vefatının 5. yılında unutulmadı. Usta sanatçı, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti.
İbrahim Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu Filiz Erkan, eşinin vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı.
Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum