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Filiz Erkal'dan duygulandıran İbrahim Erkal paylaşımı! 5 yıl oldu...

11.05.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden müzisyen İbrahim Erkal, ölümünün 5. yılında anılıyor. Erkal'ın sevenleri sosyal medyada mesajlar paylaşırken, Filiz Erkal da eşine olan özlemini "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Nurlarda uyu canım sevgilim" sözleriyle dile getirdi.

Filiz Erkal'dan duygulandıran İbrahim Erkal paylaşımı! 5 yıl oldu...

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, vefatının 5. yılında unutulmadı. Usta sanatçı, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti.

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"NURLARDA UYU SEVGİLİM"

İbrahim Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu Filiz Erkan, eşinin vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı.

Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Erkal
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