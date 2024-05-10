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Filiz Taçbaş oyunculuğu bırakıp siyasete atıldı... İstediği gibi gitmeyince bakın şimdi ne yapıyor! Son pozları olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 09:24
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Arka Sokaklar'daki rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Seçimlerde beklediği sonuçları alamayan ünlü oyuncu şimdi ise tarımla uğraştığı pozlarını paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde çok konuşulmayı başardı.

Filiz Taçbaş oyunculuğu bırakıp siyasete atıldı... İstediği gibi gitmeyince bakın şimdi ne yapıyor! Son pozları olay oldu

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın unutulmaz isimlerinden biri de Filiz Taçbaş olmuştu.

Oyunculuğa henüz 10 yaşındayken adım atan Taçbaş hem yetenekleri hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

filiz taçbaş

Bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıkan Filiz Taçbaş son olarak yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizinde rol almıştı.

Daha sonra televizyonlardan uzak kaldığını gördüğümüz ünlü oyuncunun kariyerinde farklı bir adım atarak siyasete yönelmişti.

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14 Mayıs 2023 seçimlerinde boy gösteren Taçbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Başvuruda bulunduktan sonra aday olamayan ünlü oyuncunun İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

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PAYLAŞIMI BEĞENİ ALDI

Siyasi kariyeri pek istediği gibi gitmeyen Taçbaş, bu kez ise tarımla uğraşmaya başladı. Kendisini İzmir Eski Foça'da çiftliğe adayan ünlü oyuncunun ilk mahsulünü de aldığı iddia edildi.

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Aliağa'da karadut yetiştiren Filiz Taçbaş'ın doğanın göbeğinden paylaştığı kareler de sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Vitrin


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