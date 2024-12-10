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Filmlerden etkilenip katil oldu! Kriminoloji öğrencisi vahşet için aylarca araştırma yapmış...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 12:52
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Katil filmleri izleyip plan yapmış. Bournemouth plajında gerçekleşen bıçaklı saldırıda kriminoloji öğrencisi iki kadını defalarca kez bıçakladı. Savcı, sanığın "hayat almanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiği için" saldırıyı gerçekleştirdiğini düşündüğünü aktardı.

Filmlerden etkilenip katil oldu! Kriminoloji öğrencisi vahşet için aylarca araştırma yapmış...

Nasen Saadi, 24 Mayıs'ta Birleşik Krallık'ta bulunan Bournemouth’daki Durley Chine Plajı’nda 34 yaşındaki Amie Gray’i öldürdü ve 38 yaşındaki Leanne Miles’ı ağır şekilde yaraladı.

Dava Winchester Crown Mahkemesi’ne aktarıldı. Davaya bakan Savcı Sarah Jones KC, "Hayat almanın neye benzediğini bilmek istemiş gibi görünüyor." dedi. Jones, sanığın saldırıyı gerçekleştireceği yeri seçmeye Nisan ayında başladığını, İngiltere'nin güneyindeki plajları araştırarak Bournemouth’a karar verdiğini söyledi.

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SESSİZCE ARKALARINDAN GELİP DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Savcı, saldırının gerçekleştiği gece iki kadının ateş yakıp kumda oturduğunu ifade etti. Saadi, yavaşça yürüyüş yolundan kumlara ilerledi ve sessizce iki kadına vahşeti yaşattı. Cani rastgele şekilde iki kadını da defalarca kez bıçakladı.

VİDEODA YALVARIŞLARI DUYULDU

Futbol antrenörü olan Gray, olay yerinde ölü olarak bulundu. Miles, göğüs ve sırtına aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Savcı, sanığın kadınları korkutmak ve güç hissetmek istemiş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mahkemede izletilen bir videoda, Miles, çocukları olduğunu ve onu bırakması için caniye yalvarıyor.

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Saldırıdan üç gün sonra hastane yatağından konuşan Miles, "Sürekli bıçakladı. ‘Lütfen dur, çocuklarım var’ dedim ve sanırım tam o zaman gitmeye başladı, yürüdü ve uzaklaştı." dedi.

SALDIRININ ARKASINDAN KATİL KONULU FİLM İZLEMİŞ

Mahkemeye sanığın, 2023’te Greenwich Üniversitesi'nde bir öğretmene cinayet suçlamasında kendini savunma ve DNA kanıtları hakkında soru sorduğu bildirildi. Öğretmenin de, "Cinayet planlamıyorsundur, değil mi?" dediği mahkemeye aktarıldı. Mart ve Nisan ayında, Saadi, "en ölümcül bıçak", "machete" ve "CCTV olmayan oteller" gibi internet aramaları yaptığı ortaya çıktı. 21 Mayıs'ta Bournemouth’da iki gece konaklamak için bir Travelodge oteli rezerve etti. O akşam, bir katili konu alan "The Strangers – Bölüm 1" adlı filmi izleyerek geçirdiği öğrenildi.

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Katil, polise saldırı günündeki hareketlerini hatırlamadığını ve belki de bir bayılma geçirmiş olabileceğini söyledi. 20 yaşındaki Saadi, Croydon’dan, cinayet ve cinayet teşebbüsü suçlamalarını reddediyor.

28 Mayıs’ta tutuklanan sanığın Purley’deki evinde bıçaklar, lateks eldivenler ve bir maskara bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık plaj katil bıçak
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