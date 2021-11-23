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  4. Filmleri aratmayan olay! Ailesi yıllarca eve hapsetmişti, sonunda kaçmayı başardı: Dış dünyayı ilk kez görüyorum

Filmleri aratmayan olay! Ailesi yıllarca eve hapsetmişti, sonunda kaçmayı başardı: Dış dünyayı ilk kez görüyorum

23.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşta ailesi tarafından eve hapsedilen Jordan Turpin’in yaşadıkları nefesleri kesti. Yıllar boyunca şiddet gördüğü evden 17 yaşında kaçmayı başaran Jordan Turpin, dış dünyayla ilk karşılaştığı sırada yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Jordan’ın ebeveynleri David ve Louise 2018 yılında yakalandıktan sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Filmleri aratmayan olay! Ailesi yıllarca eve hapsetmişti, sonunda kaçmayı başardı: Dış dünyayı ilk kez görüyorum

Kaliforniya'da yaşayan Jordan Turpin, filmler konu olacak bir hayat hikâyesine sahip. 17 yaşındayken âdeta işkence gördüğü evden kaçmayı başaran Jordan, 2018 yılında bu duruma karşı ilk adımını atabildi. Evden çıktığı ilk anı hiç unutmadığından söz eden Jordan, “Evden çıktığımda o kadar çok titriyordum ki polisi aramakta bile zorlanmıştım. Evden uzun süre çıkmadığım için dış dünyayı tanımıyordum. Yollar ve kaldırımlar bana yabancı gelmişti, kaldırımda yürümem gerektiğini bile bilmiyordum.” dedi.

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“ELLERİMİZİ ZİNCİRLE BAĞLIYORLARDI”

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Polisle iletişime geçen Jordan, arkasında bıraktığı 12 yaşındaki kardeşi için yetkililerden yardım istedi. Ailesinin evinde yaşadıklarını anlatan iki kız kardeş, seneler boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti. Jordan o zamanı, “Bize sürekli olarak fiziksel şiddet uyguladılar. Odadayken zincirle bizi bağlıyorlardı. Sürekli olarak bizi duvara fırlatıyorlardı” sözleriyle anlattı.

Jordan ve kız kardeşi Jennifer, fiziksel şiddetin yanında psikolojik olarak da şiddet gördüğünü ifade etti. Ebeveynlerinin sadece onlara şiddet uygulamak için yanlarına geldiğinden söz eden Jordan, hiçbir zaman evinden dışarı çıkmadığını ifade etti. Dış dünyaya dair herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Jordan, uzun bir süre eğitim almadıklarını da söyledi.

AİLE ÜYELERİ CEZAYA ÇARPTIRILDI

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Jordan ve Jennifer’ın ebeveynleri David ile Louise yakalandı. Şiddet, alıkoyma, işkence ve çocuklara şiddet uygulamak da dahil olmak üzere 14 suçlama sebebiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

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