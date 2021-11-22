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Uzman isimler çare arıyor! Hastalığı merak uyandırdı: Yediğim her şeyin tadı kaka gibi

22.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Natalie ismindeki üniversite öğrencisi yaşadığı ilginç hastalığı sosyal medya hesabından anlattı. Yediği her şeyin tadının kaka gibi olmasına neden olan ve kendisine yeme bozukluğu veren gizemli hastalığı sebebiyle Natalie, hayatının cehenneme döndüğünü söyledi.

Uzman isimler çare arıyor! Hastalığı merak uyandırdı: Yediğim her şeyin tadı kaka gibi

‘Hannahbaked’ isimli Tiktok hesabından paylaşım yapan Natalie, yediği her şeyin tadını lağım suyuna benzeten tuhaf bir sendromdan muzdarip olduğunu ve bu durumun hayatını mahvettiğini söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda durumun hayatı için büyük bir engel oluşturduğunu dile getiren Natalie gözyaşları içinde, “Bunun günlük hayatınızı ne kadar etkilediğini kimsenin anladığını sanmıyorum. Sadece yiyeceklerin tadı yanlış değil. Kokladığım her şey çöp, kanalizasyon, benzin, amonyak, küf ve kanalizasyon kokuyor. Hayatınızda kokladığınız en kötü kokuyu hayal edin ve her şeyin böyle koktuğunu düşünün” dedi.

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DOKTORDAN DOKTARA GEZİYOR

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Benzer bir sağlık sorunu yaşayan insanların üç aya kadar iyileştiğini içeren bir araştırma okuduğundan söz eden Natalie, iyileşemeyeceğinden korkuyor. Hastalığına çare bulabilmek için doktordan doktora gittiğini belirten Natalie, “Doktordan doktora gittikten sonra çoğu kişi bunu ilk kez gördüklerini söyledi. Doktorlar eğer bir yıl içinde durum düzelmezse hiç iyileşmeme ihtimalim olduğunu söyledi. Hastalığımın 10. ayındayım ve 2 aylık süremin kalması beni endişelendiriyor” dedi.

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“ZAR ZOR YEMEK YİYORUM”

Her şeyin tadı ve kokusunun lağımı anımsattığını dile getiren Natalie, bu duruma bağlı olarak ciddi bir yeme bozukluğu ve kansızlık yaşıyor. Uzun bir süre, ne zaman yemek yemeye kalksa safra kustu ve hatta semptomları çok şiddetli olduğu için gastrit geliştirdi. Benzer bir hastalık yaşayan kişilere sosyal medyadan seslenmek istediğini dile getiren Natalie, “Araştırma yok, tedavi yok, sadece umut var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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