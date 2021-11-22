Erkeklerin sadakatini ölçmek için yeni bir akım başlattı! ‘Bal tuzağı’ hareketi kısa sürede popüler oldu

Kanada’da yaşayan 18 yaşındaki Emma Mac isimli sosyal medya kullanıcısı, bal tuzağı akımı için yeni bir profil oluşturdu. Talep eden kadınların partneriyle flört ettiğini ifade eden Mac, günlük olarak danışanlarına rapor veriyor. Hatta onlara konuşmaların ekran görüntülerini atarak ellerinde somut bir kanıt olması için uğraşıyor.

Emma Mac sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaşadığı ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı. İhanetin çok farklı şekilleri olduğunu söyleyen genç kız, isimlerini gizleyerek bir çifte yaptığı sadakat testini attı.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çocuğun kız arkadaşının kendisine mesaj attığını ve telefonuyla çok gizli davrandığı için sadakat testi yapılmasını istediğini ve şu anda sadece onun evinde buluştuklarını ve onu aldattığından şüphelendiğini söyledi. Emma işe koyuldu ve erkek arkadaşına Instagram'dan mesaj attı. Mesajında “Hey, seni tavsiye edilen arkadaşlardan gördüm çok tatlı görünüyorsun” yazdı.

Çocuk ise hiç beklemediği bir cevap vererek ilişkisi olduğunu söyledi. Emma ona 'Sana inanmıyorum' diyerek baskı yapınca sevgilisiyle bir fotoğrafını gösterdi. Ancak Emma, fotoğraftaki kızın sadakat testi için kendisiyle iletişime geçen kişi olmadığını öğrenince şok oldu. Fotoğraftaki kızın nişanlısı olduğunu öğrenen Emma, oldukça ilginç bir yöntem kullanarak sadakatsizliği açığa çıkarttı. Emma hem kendisinden sadakat testi isteyen sosyal medya kullanıcısına hem de çocuğun nişanlısına aldattıklarını gösteren bir mesaj attı.





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