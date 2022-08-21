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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e kadınlardan 'hareketli' destek!

21.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin son günlerde ortaya çıkan dans görüntüleri ile gündem olmuştu. Görüntülerin ardından Marin, büyük bir kitle tarafından eleştirilmiş ve hakkında birçok iddia ortaya atılmış. Ancak bir grup kadın eleştirilere karşı durdu ve sosyal medya üzerinden dans ettikleri anları paylaşarak Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e destek verdiler.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e kadınlardan 'hareketli' destek!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans görüntüleri ile gündem olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, günlerdir büyük bir kitle tarafından eleştirilmiş ve hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak bir grup kadın eleştirilere karşı durdu ve sosyal medya üzerinden dans ettikleri anları paylaşarak Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e destek verdiler.

AÇIKLAMA YAPTI

sanna

Başbakan Sanna Marin, "Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadım. Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamım var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi." diyerek durumu açıklamıştı.

DANS EDEREK DESTEK OLDULAR

Yaşanan olayların ve Marin'in açıklamasının ardından, çeşitli ülkelerden kadınlar dans ettikleri anların görüntülerini paylaşarak Başbakanı destek oldular ve bunu bir akım haline getirdiler.

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Sanna Marin
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