Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e kadınlardan 'hareketli' destek!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans görüntüleri ile gündem olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, günlerdir büyük bir kitle tarafından eleştirilmiş ve hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak bir grup kadın eleştirilere karşı durdu ve sosyal medya üzerinden dans ettikleri anları paylaşarak Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e destek verdiler.

AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Sanna Marin, "Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadım. Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamım var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi." diyerek durumu açıklamıştı.

DANS EDEREK DESTEK OLDULAR

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Yaşanan olayların ve Marin'in açıklamasının ardından, çeşitli ülkelerden kadınlar dans ettikleri anların görüntülerini paylaşarak Başbakanı destek oldular ve bunu bir akım haline getirdiler.



