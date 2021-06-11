Firar edilmesi imkansız olarak görülen Alcatraz’dan kaçmayı başaran Frank Morris ve ekibinin ilginç kaçış hikayesi

Sahile 2.4 kilometre uzaklıkta bulunan Alcatraz Adası, 1861-1963 yılları arasında hapishane olarak kullanıldı. Hapishane olmadan önce askeri amaçlar için kullanılıyordu. 1868 yılında yerli isyancı liderlerinin tutulduğu hapishane, yapılan ek binalarla büyütüldü. 1934 yılında ise federal bir hapishaneye dönüştürüldü. Alcatraz tarih boyunca Al Capone, Doc Barker ve “makineli tüfek” George Kelly gibi birçok ünlü suçluyu ağırladı.

Alcatraz’da temel gereksinimlerin dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Hapishanenin kitaplığından kitap almak isteyen bir mahkumun en az 5 yıl boyunca bir sorun çıkarmaması gerekiyordu. Mahkumların büyük bir çoğunluğu 23 saatini hücresinde geçiriyordu. Ancak sadece temizlikçi olan mahkumlar, bir saatliğine avluya çıkma şansına sahip oluyordu. Hapishanedeki her pencere demir parmaklıklarla kaplıydı. Hapishanenin içinde ve gözetleme kulelerinde silahlı görevliler vardı. Ayrıca adanın etrafındaki körfez suları çok soğuktu ve bu sularda köpekbalıkları yüzüyordu.

Frank Morris, Clarence Anglin ve John William Anglin her mahkum gib Alcatraz’a gelir gelmez kaçmanın planlarını yaptı. Kaçış planı Frank Morris’e aitti ve o grubun lideri konumundaydı. Frank Morris, kaçış planı yapmak için uzun süre gözlem yaptı. Yaptığı gözlemler sonucunda Alcatraz’ın duvarlarının eskidiğini ve denizinde duvarlara vurmasıyla duvarların aşındığını fark etti. Daha sonra bir alet ile duvarı kazıdı ve böylece kaçış planının ilk adımını attı.