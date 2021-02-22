Lüks ve konforlu otelleri bile kıskandırabilecek kadar güzel olan İskandinav hapishaneleri!

Hapishane denildiğinde aklımıza genellikle kasvetli ve boğucu derecede karanlık yerler gelir. Ancak İskandinav hapishaneleri belki de çoğumuzun evinden bile daha ferah ve bakımlı...

Twitter’da Darrel Owens isimli kullanıcının İskandinav hapishanesinden bir fotoğraf paylaşması merakları arttırdı. Fotoğraflarda mahkumların kaldığı tek kişilik odalar ve vakit geçirdikleri ortak alanların görenleri şoke etti.

Norveç'te, Ağustos 2014 itibarıyla ülkedeki 5 milyon kişiden 4.000'den azı parmaklıklar ardındaydı. Norveç’in hapis oranı ise 100.000 kişi başına yalnızca 75'e çıkarırken, ABD'de her 100.000 kişiye düşen 707 kişi olarak tespit edildi. İsveç cezaevi sistemi ise Norveç’ten daha etkileyici rakamlara sahip. Geçtiğimiz on yılda İsveçli mahkumların sayısı 9,5 milyonluk nüfus içinde 5,722'den 4,500'e düştü. Ülke bir dizi hapishaneyi kapattı ve suç işleme oranı yüzde 40 civarına geçti. Bu oran ABD ve çoğu Avrupa ülkesinden çok daha düşük.

İskandinavya’daki hapishaneler rehabilatasyon temeline dayanıyor. Hatta hapishane şartlarında mümkün olduğunca normallik korunuyor. Pencerelerde demir parmaklık bulunmuyor ve tek kişilik hücreler temel ihtiyaçların karşılanması adına gerekli olabilecek malzemelerle donatılmıştır.