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  4. Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in son görüntüsü! ABD'de ortaya çıktı, bir Türk vatandaşı fotoğrafladı

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in son görüntüsü! ABD'de ortaya çıktı, bir Türk vatandaşı fotoğrafladı

23.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, New York'ta ortaya çıktı. Bir restoranda yemek yediği görünen Arif Erdem'in söz konusu fotoğraflarla ABD'de olduğu belgelenmiş oldu. Türkiye, ABD'den Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in son görüntüsü! ABD'de ortaya çıktı, bir Türk vatandaşı fotoğrafladı

Arif Erdem'in yeni görüntüsü ortaya çıktı. ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra görüntülendi.Yayımlanan fotoğraflara göre, FETÖ'cü Erdem'in yeni adresi New York oldu. 24 TV'de yer alan habere göre; bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

ABD İADESİNİ YAPMAMIŞTI

Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendiFETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETULLAH GÜLEN'LE 289 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

sdasda

Arif Erdem aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı bir gizli tanık beyanına göre örgütte imam olarak nitelendiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
289 kez görümüş aranıyor 1000 lerce kez görüşenlerde mecliste böbürlenerek oturuyor
Şanlı Galatasarayın himmetle yürüdüğü yılların baş mimarları Arif Erdem Hakan Şükür
@devil_0606 hagi taffarel demi bunlardandı boş konuşma
@devil_0606 İşte tam da bu çirkefliğiniz ve attığınız iftiralar yüzünden Allah gün yüzü göstermiyor size. Daha da görmeyin inşallah.
aynen zafer biryol ugur boral onlarıda katsaydın içine
Şike davasının baş sorumluları! Sahada yenemediği Fenerbahçe yi baş şikeciler dava ile yenmeye kaldılar! Fenerbahçe camiası gereken cevabı Ali Koç un dediği gibi sandıkta verecek!
uğur boral emre ve diğerleri yokmu sende fenerli bırakın işleri herkes suçlu bir siz temizdiniz
@devil_0606 o yüzden fetö patladıktan sonra hangi takım şampiyon olamadı bakılsın dimi ama kalbinizin karası kaderinize yansıyor iki yakanız toparlanamıyor. trabzon ile bu sene bir avrupayı fethedin de gelin. GALATASARAY bir ekoldür kirletemezsiniz içimize kattığınız hainler ile bile başaramayacaksınız.
@devil_0606 senin Allahına kurban diline sağlık
Bizene? Surunsun orda torinolu saban gibi
İnan senden daha iyi ve huzurlu yaşıyor.

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