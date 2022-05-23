Firari FETÖ'cü Arif Erdem New York'ta ortaya çıktı! Son görüntüsü dikkat çekti

Arif Erdem'in yeni görüntüsü ortaya çıktı. ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra görüntülendi.Yayımlanan fotoğraflara göre, FETÖ'cü Erdem'in yeni adresi New York oldu. 24 TV'de yer alan habere göre; bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

ABD İADESİNİ YAPMAMIŞTI

Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

FETULLAH GÜLEN'LE 289 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

Arif Erdem aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı bir gizli tanık beyanına göre örgütte imam olarak nitelendiriliyordu.

