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Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış nereli, kaç yaşında ve dizileri nelerdir?

10.02.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Tanış, oyunculuğu ile göz dolduran bir kişidir. Ancak Fırat Tanış, şu aralar 8 yıllık eşi Kübra Tanış ile boşanma olayıyla gündeme gelmektedir. Ünlü isim Fırat Tanış magazin gündeminde çok yer almayan bir oyuncudur. Tanış çiftinin boşanma olayıyla birlikte vatandaşlar Fırat Tanış'ı daha yakından tanımak için oyuncu hakkında araştırmalara başladı.

Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış nereli, kaç yaşında ve dizileri nelerdir?

Fırat Tanış şu sıralarda Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Mösyö Pierre karakterine hayat vermektedir. Fırat Tanış, rol aldığı dizi yerine özel hayatıyla gündeme geldi. Fırat Tanış, Kübra Tanış ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdı. Çifti, ruhen ve fikren anlaşamadıklarını söyleyerek tek celsede boşandı. Oyuncu Fırat Tanış'ın kim olduğu ve daha önce dizilerde rol aldığı merak konusu oldu. İşte Fırat Tanış hakkında merak edilenler!

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Oyuncu Fırat Tanış, lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Tanış oyuncu olmasının dışında aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" adlı dizisi ile geçti.

FIRAT TANIŞ DİZİLERİ NELERDİR?

Fırat Tanış, profesyonel olarak ilk kez 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tanış, 2009 yılında Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' karakteriyle çıkış yaptır. 2002 yılında "Sır Çocukları" isimli Sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Fırat Tanış, 2013 yılında "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da yapmıştır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi. Fırat Tanış, Kulüp dizisinin ardından şu sıralarda Aziz dizisiyle ekranlara geliyor.

FIRAT TANIŞ EVLİ Mİ?

Fırat Tanış, ilk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır.

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