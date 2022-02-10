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  4. Fırat Tanış ve Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

Fırat Tanış ve Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

10.02.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Ekrem İmamoğlu'na sitemiyle sosyal medyada çok konuşulan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış 8 yıllık eşinden 5 dakikada boşandı.

Fırat Tanış ve Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' sitemiyle son dönemde eleştirilen, ‘Kulüp’ dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış’la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.

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Mahkeme, Fırat Tanış’ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.

KIZINI GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTÜYOR

Ekran Alıntısı

Fırat Tanış geçtiğimiz günlerde kızı Zeyno ile pozunu paylaştı. Tanış, pazar pozuna ''Canım kızımla Atatürk Arboretumu'nda şahane bir gezi yaptık'' notunu düştü.

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Fırat Tanış
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