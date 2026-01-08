Son dönemde popüler olan airfryer cihazları az yağ kullanarak daha sağlıklı şekilde pişirme imkanıyla birçok evde kendisine yer edinmiştir. Kızartma lezzetini hafif bir formda sunması ve zaman kazandırmasıyla oldukça pratik bir kullanıma sahiptir. Airfryer’ın bu kadar yaygınlaşmasıyla beraber elektrik tüketimi konusu da kullanıcıların merak ettiği başlıklardan biri olmuştur. Bu noktada klasik fırınların mı yoksa bu yeni cihazların mı daha tasarruflu olduğu araştırılmaktadır.

Fırın mı airfryer mı daha çok elektrik harcar? Hangisi daha tasarruflu?

Mutfaklarda az yer kaplayan airfryer cihazları geleneksel fırınlarla kıyaslanmaya başladı. Bilhassa elektrik tüketimi konusunda hangisinin daha avantajlı olduğu kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Airfryer’ın çalışma sistemi mutfak teknolojilerinin geldiği noktayı göstermektedir. Cihazın güçlü bir fana sahip olması sıcak havayı küçük bir hazne içinde hızlı bir şekilde dolaştırarak yiyeceklerin dış yüzeyinde kızartmaya yakın bir etki oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında airfryer mini turbo bir fırın olarak tanımlanabilmektedir. Bu cihaz sadece pişirme tekniği değil enerji verimliliği açısından da sunduğu avantajlarla dikkat çekmektedir.

Birçok kullanıcı fırın mı airfryer mı daha fazla elektrik harcar sorusuna yanıt ararken buradaki kriterler güç tüketimi ve pişirme süreleri olmalıdır. Airfryer modelleri genellikle 1.000 ila 1.500 watt aralığında çalışmaktadır. Watt değeri tek başına tüketimi belirlemese de bu aralık cihazların saatlik ortalama 0,8–1,5 kWh tükettiğini göstermektedir. Airfryer cihazların en önemli avantajı ise fırınlara kıyasla çok daha hızlı pişirme yapabilmeleridir. Küçük haznelerindeki yüksek sıcak hava dolaşımı sayesinde yiyecekler kısa sürede yüksek ısıya maruz kalır. Bu durum hem pişirme süresini azaltır hem de toplam tüketimi düşürür. Örneğin bir fırında 40 dakikada pişecek bir ürün airfryer’da 15–20 dakikada tamamlanabilmektedir. Elbette bu sürenin farkı doğrudan faturaya yansımaktadır.

Hangisi daha avantalı diye tartışılırken 25 yıllık deneyime sahip bir elektrik ustasının yaptığı testlerde de bu durum net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Usta aynı yemeği hem airfryer’da hem de klasik elektrikli fırında pişirerek güç tüketimi ve süreyi karşılaştırmıştır. Sonuçlara göre airfryer daha düşük watt değerinde çalıştığı gibi pişirme süresinin kısa olması sayesinde toplam tüketimde açık bir avantaj sağladığı görülmektedir. Elektrik ustası bu konuda “Aynı yemeği pişirirken airfryer hem daha düşük watt ile çalışıyor hem de çok daha hızlı sonuca ulaşıyor. Bu nedenle enerji tüketimi açısından belirgin derecede avantajlıdır” ifadelerini kullanmaktadır. Bu açıklama özellikle ekonomik kullanıma önem veren kişiler için önemli bir veri niteliği taşımaktadır.

Geleneksel elektrikli fırınların ise genellikle 1.800–2.500 watt aralığında çalıştığı bilinmektedir. Fırının daha yüksek watt tüketmesi bir yana iç hacminin büyük olması sebebiyle ısınmasının ve pişirme seviyesine ulaşmasının daha uzun zaman aldığı açıktır. Bu da enerji tüketimini artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Fırının çalışma mantığı gereği tüm iç hacmini ısıtması gerektiğinden tek bir tepsi yemek için bile yüksek enerji tüketimi harcanmaktadır. Buna karşılık airfryer sadece küçük bir hazneyi ısıttığı için harcadığı enerji oldukça düşüktür. Bu ikisi arasındaki fark özellikle sık sık yemek yapan ve tasarruf etmek isteyen aileler açısından airfryer’ı daha mantıklı hale getirmektedir.