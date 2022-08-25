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Fırtına eş anlamlısı nedir? Fırtınanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle soğuk havalarda sık sık fırtına kelimesini duyuyor ve hissediyoruz. Çok uzun bir süredir dilimizde olan bu kelime, Yunancadan geçmiştir. Dilimizde ilk defa Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye eserinde gördüğümüz fırtına eş anlamlısı nedir?

Fırtına eş anlamlısı nedir? Fırtınanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fırtına kelimesini Türkçede özellikle kış ve sonbahar aylarında hava durumu programları ve haberlerde sıklıkla duyuyoruz. Kulağa Türkçe gibi gelse de aslında dilimize dışarıdan girmiş bir sözcüktür. Oldukça zengin bir dil olan Türkçe, aynı zamanda Arapça, Fransızca, Latince gibi birçok dilden de etkilenmiştir. Bunun sebebi ülkelerin ve milletlerin birbirleriyle devamlı bir iletişim hâlinde olmasıdır. Peki, fırtına kelimesinin eş anlamı var mıdır?

Fırtına ne demek?

Fırtına, Antik Yunandan kalma ve denizcilerin denizdeki şiddetli rüzgârlı havayı kasten kullandıkları "fortuna" kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Bu bağlamda, günlük hayatta fırtına kelimesi genellikle şiddetli hava olayları için kullanılır. Yoğun rüzgâr, yağmur, dolu veya kar yağışının meydana getirdiği durumu karşılar.

Fırtına, gökyüzünde sıcak ve soğuk hava dalgalarının birbiriyle çarpışmasının ardından oluşan yoğuşma sonucunda meydana gelen olaydır. Aynı zamanda fırtına, mecazi olarak "güç atlatılan kötü durum" anlamını da taşır.

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Fırtına kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fırtınanın eş anlamlısı olarak zaman zaman şiddetli rüzgâr, kasırga gibi ifadeler kullanılmaktadır. Ancak bu kelimelerin hiçbiri fırtına kelimesinin eş anlamı değildir.

Fırtına kelimesi aynı zamanda mecazi anlamda kişinin ruh hâlini tanımlamak için kullanılıyor. Fırtınanın ilk anlamıyla bir eş anlamlı kelime bulunmasa da mecazi anlamı için "sıkıntı" kelimesini eş anlamlı olarak kullanabiliriz.

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Fırtınanın eş anlamlıları ile örnek cümle

Türkçede fırtına kelimesi yerine kullanılabilecek, ilk anlamıyla aynı anlamda sözcük bulunmamaktadır. Ancak dediğimiz gibi mecazi anlamdaki eş anlamı vardır. Mecazi anlamına göre fırtınanın eş anlamlısı ile örnek cümle şu şekilde olabilir:

  • Kızımın ağlama sesinin kalbimde uyandırdığı fırtınaya hâlâ alışamadım.
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