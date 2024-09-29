Fişte gördüğüne inanamadı! İstemedikleri halde 11 tane maytap için 3 bin TL'ye yakın hesap kesilen müşteri o anları kayda aldı

İstanbul'un Bostancı ilçesinde M2 metronun Bağdat Caddesi çıkışında bulunan bir eğlence mekanının müşteriden istediği ücret şoke etti.

Eğlenmek için arkadaş grubuyla dışarı çıkan kadın, Bostancı'da bulunan bir mekana gitti. Birçok sipariş veren grup gecenin sonunda gelen hesap karşısında şok geçirdi.

İddiaya göre müşteri istememesine rağmen masaya 11 adet maytap geldi. Bu maytapların bedeli 2 bin 750 tl oldu. Tanesi 250 TL'den masaya getirilen maytaplar müşteriyi adeta çıldırttı.

Kadın çözümü video çekmekte buldu. Kısa sürede X platformunda gündem oldu. Videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları: