Fenomen isim Georgia Clarke, yayınladığı pozlarıyla takipçilerine ilham oldu

Sosyal medyanın gündelik hayatın içinde daha etkili olmasıyla beraber kullanıcılar en güzel fotoğraflarını yayınlamak için kıyasıya yarışıyor. Sosyal medyanın giderek sahte bir hale geldiğini anlatan sosyal medya fenomeni Clarke, mükemmelliğin baskılarına karşı savaşıyor ve takipçilerine “gerçek hayatta” nasıl göründüğünü göstermeyi tercih ediyor.

BEDEN POZİTİFLİĞİNİ SAVUNUYOR

Londra’da yaşayan Georgie Clarke, photoshop ve filtre uygulamalarının dışında doğru açı ile beden duruşunun her şeyi değiştirdiğini söyledi. Aynı yer ve dakika içinde çekilen iki farklı fotoğrafını paylaşan fenomen isim, takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Takipçilerine kusursuz poz vermenin tekniklerinden bahseden Clarke, “Pozu çektiğiniz sırada nefesinizi tutun ve olduğunuz yerden geriye doğru gerilin. Mükemmel etkiyi yaratmak için ışığınızı doğru seçin. Genellikle yandan gelen ışık bunun için mükemmeldir. Bacaklarınızı çapraz bir şekle geitirn ve kum saati etkisini yaratmak için kolunuzu yukarı kaldırın. Fotoğrafı çektikten sonra daha filtre ile ışık oyunları yapın.” dedi.



