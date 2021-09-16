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Fitness fenomeni Niki Zoumpouli, doğum yaptıktan sonra forma dönemeyen anneleri eleştirdi! “Kendinizi bırakmayın”

16.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 28 yaşındaki Niki Zoumpoli, birçok anne dahil olmak üzere kadınlar forma girmenin tüyolarını paylaştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla popülerleşen Zoumpouli, verdiği yaşam tüyoları sayesinde milyonlarca dolar kazanıyor.

Fitness fenomeni Niki Zoumpouli, doğum yaptıktan sonra forma dönemeyen anneleri eleştirdi! “Kendinizi bırakmayın”

Doğum sonrasında kadınlara koçluk yapan bir eğitmen, hamileliğin ‘kendini bırakmak’ için bir neden olmadığını savunuyor. Bu fikrini sosyal medya kanalları üzerinden takipçilerine anlatan Zoumpoli, bir fitness uygulamasında verdiği eğitimlerle gelirini arttırmayı başardı. Ebeveynlik dünyasına girmenin zor olduğundan söz eden Zoumpoli’nin 2 yaşında bir kızı bulunuyor. Fenomen isim günlük egzersizlerini genellikle kızıyla birlikte yapıyor.

“HAMİLELİĞİM ZOR GEÇTİ”

hamilelik

Fitness fenomeni doğumu sırasında 30 kilo aldığından ve hamileliğinin ilk 3 ayının çok zor geçtiğinden söz etti. İlk aylarda bel ağrılarıyla mücadele ettiğinden bahseden Niki, uygun spor programıyla beraber bu sorunu aştı.

Hamileliğin sonrasında da düzenli spor ve beslenme programına dikkat etmeye devam ettiğini söyleyen Zoumpoli, “Doğumdan altı hafta sonra antremana geri döndüm. Forma girmek biraz zamanımı aldı. Geriye dönüp baktığımda, bu zor deneyimi yaşadığım için çok mutluyum çünkü bu benim takipçilerimi daha iyi anlamamı ve onların ihtiyaçlarını karşılamamı sağladı.” dedi.

spor

Kilo vermek için 4 aylık bir süreçten geçtiğini belirten Niki, “Zor ama anneler pes etmemeli. Çünkü hayatlarının hedeflerine ulaşmanın çok zor olduğunu hissettiren bir dönemdeler” diye konuştu.

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sosyal medya
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