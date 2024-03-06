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Fitre (Fıtır sadakası) kimlere verilir? Kimler fitre (Fıtır sadakası) vermeli?

Ferhan Petek Ferhan Petek
04.03.2024 23:29
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Ramazan ile birlikte bir aylığına günlük hayattaki yerini alan bazı terimler vardır. Bunlardan biri de fitre ya da diğer adı ile fıtır sadakasıdır. TDK'nin Türkçe Sözlük sayfasına göre fıtır sadakası, asli ve zorunlu ihtiyaçları dışında 80,18 g altın veya bu değerde mala sahip olan Müslüman'ın zekâttan ayrı olarak ibadet niyetiyle ramazan bayramından önce fakirlere vermesi vacip olan sadaka anlamına gelir. Fitre (fıtır sadakası) vermek için ise bazı şartlar bulunur.

Fitre (Fıtır sadakası) kimlere verilir? Kimler fitre (Fıtır sadakası) vermeli?

İçindekiler

  • Fitre (fıtır sadakası) kimlere verilir?
  • Fitre (fıtır sadakası) ne zaman verilir?
  • Kimler fitre vermekle yükümlüdür?

Fitre vermenin gerekli olduğu durumlar ve verilebileceği zamanlar vardır. Kime verileceği de önemli olan fitre herkes tarafından ve herkese verilemez. Ödeme zamanı gelen fitre aksatılmamalı ve verilecek olan kişiye teslim edilmelidir.

Fitre (fıtır sadakası) kimlere verilir?

Fitre verecek olan kişinin gelirine göre hesaplanan ve belirlenen fitre ya da fıtır sadakası verilecek olan kişinin bir günlük gıda ihtiyacını (iki öğün) karşılayabilecek miktarda olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre, bireyin bakmak gibi bir yükümü olmadığı yoksul Müslümanlara fıtır sadakası verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermesi söz konusu olan kimsenin bunlardan direkt ya da dolaylı bir şekilde yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu neden ile bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi annesine, babasına, dedelerine ve ninelerine veremeyeceği gibi, çocuklarına, torunlarına ve onların çocuklarına veremez. Buna ek olarak eşlerin de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremeyeceği belirtilir.

Fitre (Fıtır sadakası) nedir, nasıl ve ne zaman verilir? Fitre (Fıtır sadakası) nedir, nasıl ve ne zaman verilir?

Zengin olan, imkanı olan kişiler ramazan bitiminde kendileri ve varsa çocukları için fitre vermelidir. Belirlenen dini koşulları karşılayan tüm Müslümanlara fitre verilebilir. Ancak Hanefîler'e göre filtre verilemeyen kişiler şu şekildedir:

  • Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara
  • Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara
  • Eşine
  • Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye
  • Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa
  • Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez

Bunların dışında kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar eğer zengin değiller ise kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

Fitre (fıtır sadakası) ne zaman verilir?

Fitre vermek için zamanlar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde fıtır sadakasının vacip olma zamanının Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebileceği, hatta bunun daha faziletli olduğu açıklanmıştır. Aynı zamanda bayram namazından önce verilmesinin müstehap olduğunun kabul edildiği belirtilmiştir. Buna ek olarak, bayram günü veya sonrasında da verilebileceği fakat bayramdan sonraya bırakılmasının mekruh olduğu ifade edilmiştir.

Kimler fitre vermekle yükümlüdür?

Diyanet fitre kurallarını da hem fitre verecek olan hem de fitre verilecek olan kişilerde aranan şartları resmî internet sitesinde açıklamıştır. Kişiler kendileri ve velâyetleri altındaki kişilerin, kendinin ya da henüz ergen kabul edilmemiş olan çocuklar için fitre vermekle yükümlüdürler. Annesi, babası, eşi, kardeşleri, büyük çocukları ve diğer yakınları için fitre vermesi zorunlu değildir. Ancak vekâletleri olmamasına rağmen bu kişiler adına ödeme gerçekleştirmesi geçerli olur.

Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar fitre vermekle yükümlüdür. Fakat fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması gerekmez.

ChefGPT


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