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Flaş haber! Defne Samyeli ve Mustafa Sandal uzlaşmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'ın yazdığı kitaptaki Defne Samyeli detayı olay olmuştu. Otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Flaş haber! Defne Samyeli ve Mustafa Sandal uzlaşmadı

Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.

SAMYELİ UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Dosya kapsamında verilen uzlaştırma raporunda müşteki Defne Samyeli’ye uzlaştırma teklif formu ve davet mektubunun tebliğ edildiği aktarılarak “Müştekinin dosyada bulunan ve GSM sorgulaması sonucu erişilen tüm iletişim numaralarından ulaşılmaya çalışılmış ise de kendisine ulaşılamamıştır. Tebliğden itibaren 3 gün yasal süre içinde cevap verilmediğinden, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayılmaktadır. Ayrıca müşteki avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirmiştir” denildi.

Mustafa Sandal’ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi.

Raporunun sonuç kısmında tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek “Uzlaştırma sağlanamamıştır” denildi. Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeninden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Savcılığın önümüzdeki günlerde dosya üzerindeki kararını vermesi bekleniyor.

BENİ AĞLATMA KİTABINDA DEFNE SAMYELİ DETAYI

Mustafa Sandal, çıkardığı kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: “Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi’ söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…” (İha)

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