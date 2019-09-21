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Foça'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan toplam 66 kaçak göçmen, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalandı.

Foça'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan toplam 66 kaçak göçmen, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör ise mahkemece tutuklandı.
Foça Jandarma Komutanlığı ekipleri, perşembe günü gece saatlerinde, Fatih Mahallesi Plajı'nda devriye görevi yaparken, 3 hafif ticari araçtaki bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde 26'sı Suriye, 5'i Filistin ve 1'i Mısır uyruklu olan toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin bulunduğu araçların sürücüleri Ferit Güler (28), Feyhay Koyun (33) ve Metin Toprak (34) gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise dün saat 04.00 sıralarında, bir ihbar üzerine Foça- Yenifoça Sahil yolu kenarındaki plajı kontrol etti. Bir koyda lastik botla denize açılmak üzere hazırlık yapan, 17'si çocuk toplam 34 kaçak göçmeni yakalandı.
Yakalanan toplam 66 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Foça'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandıFoça'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandıFoça'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

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