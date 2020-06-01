Forbes'ten Kylie Jenner'a şok! Jenner annesini işten kovdu

Forbes, iki yıl üst üste ‘En Genç Milyarder’ seçtiği Kylie Jenner’ın elinden unvanını aldı. Açıklama olarak da Jenner’ın gelir beyanlarında oynama yaptığını iddia etti ve adını taşıyan kozmetik şirketinin aslında söylendiği kadar gelir elde etmediğini belirtti. Hatta servetinin de 900 milyon dolar bile olmadığının ve gelirinin bir kurmaca olduğunun altını çizdi.

Bunun üzerine Kylie Twitter hesabından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. “Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor” diyen Jenner işini gayet iyi yaptığını söyledi ve “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” dedi.

The Sun’a konuşan aileye yakın bir kaynak ise Kylie Jenner hakkında ilginç bir bilgi verdi ve ‘Sahte milyarder’ skandalından sonra, menajerliğini yapan annesi Kris Jenner’ın görevine son verdiğini söyledi. Tüm bu olanlardan annesini sorumlu tutan Jenner, Kris’in telefonlarına da çıkmıyormuş.

Kaynak açıklamasında şunları söyledi: “Kylie ve Kris şu an çıldırmış durumda ve markalarının isminin zedeleneceğinden korkuyorlar daha da kötüsü belki de devlet ile de başları belaya girebilir. Kylie’nin tüm anlaşmalarından yüzde 10 pay alan Kris, panik halinde. Kovulmaktan korkuyor. Kylie, annesinin aramalarına cevap vermiyor ve artık kime güveneceğini bilmiyor.”

