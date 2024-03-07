Fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkarmıştı! Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer 'Geçinemiyorum' diyerek isyan etti

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer son dönemde zor günler geçiriyor.

FOTOĞRAFLARINI SATIŞA SUNMUŞTU

Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren Serpil Örümcer geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı çektiğini dile getirerek yardım istemişti. Örümcer, eski fotoğraflarını faturalarını ödeyebilmek için 200 TL'den satışa çıkarmıştı.

Usta oyuncunun bu çağrısına Arka Sokaklar ekibi sessiz kalmamış ve diziye konuk oyuncu olarak dahil etmişlerdi.

İSYAN ETTİ

Serpil Örümcer şimdi de Halk TV'den Begüm Şenkara'nın mikrofonlarına 'Geçinemiyorum, geçinemiyoruz... Ben böyle bir şey görmedim hayatımda' diyerek isyan etti.

'Bu ülkenin en fakiri emeklilerdir. Ben de onlardan bir tanesiyim' diyen Örümcer'in sözleri kısa sürede gündem oldu.