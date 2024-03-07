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  4. Fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkarmıştı! Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer 'Geçinemiyorum' diyerek isyan etti

Fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkarmıştı! Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer 'Geçinemiyorum' diyerek isyan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 16:28
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1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, geçtiğimiz günlerde faturalarını ödeyemediğini söylerek eski fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkarmıştı. Ünlü isim zor günler geçirdiğini dile getirdi ve 'Geçinemiyorum' diyerek isyan etti.

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer son dönemde zor günler geçiriyor.

örümcer

FOTOĞRAFLARINI SATIŞA SUNMUŞTU

Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren Serpil Örümcer geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı çektiğini dile getirerek yardım istemişti. Örümcer, eski fotoğraflarını faturalarını ödeyebilmek için 200 TL'den satışa çıkarmıştı.

ÖRÜMCER 2

Usta oyuncunun bu çağrısına Arka Sokaklar ekibi sessiz kalmamış ve diziye konuk oyuncu olarak dahil etmişlerdi.

arka sokaklar

İSYAN ETTİ

Serpil Örümcer şimdi de Halk TV'den Begüm Şenkara'nın mikrofonlarına 'Geçinemiyorum, geçinemiyoruz... Ben böyle bir şey görmedim hayatımda' diyerek isyan etti.

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'Bu ülkenin en fakiri emeklilerdir. Ben de onlardan bir tanesiyim' diyen Örümcer'in sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serpil Örümcer Manken bayan bacak
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