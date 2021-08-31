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Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı

31.08.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti. Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı. Ajanslar, bu tarihi anları görüntüledi.

Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı

Afganistan'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti.

Afgan Hava Kuvvetleri'nden Taliban'a kalan bir uçak

Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı.

Taliban savaşçıları havalimanına böyle girdi

Havalimanına giren Taliban savaşçıları geride bırakılan uçakları inceledi.

uçak

Örgütün ele geçirdiği uçak ve helikopterlerle neler yapabileceğine dair çeşitli uzman görüşleri var.

uçak

Taliban'ın özel birliği olarak bilinen Bedri, havalimanında Taliban bayrağıyla devriye gezdi

Taliban'ın özel birlikleri bir gazeteciyle birlikte havalimanında bir pikaba binerek tur atmak istedi.

birlikler ve gazeteci

Fakat bunu düzgün bir şekilde yapamayınca gazeteci ve bazı savaşçılar araçtan düştü.

düşenler

Havalimanına giderek savaşçılara hitaben bir konuşma yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, "20 yıllık mücadelemiz, adanmışlığımız ve Allah'ın da yardımıyla bugün bağımsızlığımızı kazandık ve ABD güçlerinin ayrılmasını sağladık" dedi.

Zabihullah Mücahit havalimanında savaşçılarına seslenirken

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