Fotoğrafta görünmüştü: Yerli otomobilin çok şaşırtıcı yan ayna detayı!

Yerli otomobil, takvimler 27 Aralık’ı gösterdiğinde görücüye çıkacak. Araca dair fotoğraf paylaşmaya devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dün aracın farlarını gösteren bir fotoğraf daha paylaşmıştı hatırlarsanız. Bu fotoğraf sonrası, Bakan Varank’ın daha önce iki otomobille birlikte çektirdiği örtülü fotoğraftan da yola çıkarak, sosyal medyada otomobilin yan aynalarının neden olmadığına dair çeşitli tartışmalar yaşandı. Bugün ise bu tartışmalara son vermek için olsa gerek resmi Twitter hesapları aracılığıyla aracın aynalarını da gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Hakkındaki tartışmalar bir kenara dursun, aracın yan aynalarını gösteren yeni fotoğraf bize çok farklı bir teknolojinin kullanıldığı yerli otomobilin müjdesini veriyor olabilir.

AUDİ E-TRON’UN TEKNOLOJİSİ YERLİ OTOMOBİLDE KULLANILABİLİR

Yerli otomobilin yan aynalarının olduğu görsele baktığımızda, aracın yan aynalarının klasik yan aynalardan daha küçük ve enlemesine olduğunu görüyoruz. Bu bize bir tek şeyi çağrıştırıyor; o da daha önce Audi e-Tron’da kullanılan yeni nesil kameralı yan aynaları.