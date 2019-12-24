Fotoğrafta görünmüştü: Yerli otomobilin çok şaşırtıcı yan ayna detayı!

Yerli otomobil, takvimler 27 Aralık’ı gösterdiğinde görücüye çıkacak. Araca dair fotoğraf paylaşmaya devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dün aracın farlarını gösteren bir fotoğraf daha paylaşmıştı hatırlarsanız. Bu fotoğraf sonrası, Bakan Varank’ın daha önce iki otomobille birlikte çektirdiği örtülü fotoğraftan da yola çıkarak, sosyal medyada otomobilin yan aynalarının neden olmadığına dair çeşitli tartışmalar yaşandı. Bugün ise bu tartışmalara son vermek için olsa gerek resmi Twitter hesapları aracılığıyla aracın aynalarını da gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Hakkındaki tartışmalar bir kenara dursun, aracın yan aynalarını gösteren yeni fotoğraf bize çok farklı bir teknolojinin kullanıldığı yerli otomobilin müjdesini veriyor olabilir.
Yerli otomobilin yan aynalarının olduğu görsele baktığımızda, aracın yan aynalarının klasik yan aynalardan daha küçük ve enlemesine olduğunu görüyoruz. Bu bize bir tek şeyi çağrıştırıyor; o da daha önce Audi e-Tron’da kullanılan yeni nesil kameralı yan aynaları.
Bu aynaların en büyük özelliği klasik cam aynaların yerini kameraların yer alması. Basitçe anlatmak gerekirse klasik aynaların yerine kameralar yerleştiriliyor. Bu kameralar, otomobilin yan açı görüntülerini gecikmesiz olarak aracın kapılarında veya torpidosunun yanında bulunan yan ekranlara aktarıyor ve böylece sürücü klasik aynaların buğulanması gibi sorunlarından mustarip olmadan, gözlerini yanlarda bulunan ekranlara odaklayarak sürüşünü gerçekleştiriyor.
Audi’nin dışında Mercedes Benz gibi firmalar da bu yeni nesil ayna kameraları benimsemiş durumda. Ancak yerli otomobilin ayna kameralarla geleceği kesin olarak söylemek mümkün değil. Dediğimiz gibi bizimkisi sadece paylaşılan resmi fotoğraflardan yola çıkarak oluşturulan bir tahmin. %100 elektrik ile çalışan ve C SUV segmentinde yer alacak olan yerli otomobil hakkındaki yan ayna detayını ve birçok yeni özelliği 27 Aralık’taki lansmanda sizlerle birlikte öğreneceğiz.
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