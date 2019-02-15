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Fox Play dizisi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın çekimleri başladı!

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2019 01:21 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’in, genel koordinatörlüğünü Ali Leskay’ın üstlendiği, Hamdi Can Teker’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Deniz Sokullu ile Onur Dur’un kaleme aldığı “4N1K Yeni Başlangıçlar” dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı.

Fox Play dizisi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın çekimleri başladı!

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan hikaye, “4N1K İlk Aşk” dizisiyle çok konuşulmuştu. Şimdi FOXplay üzerinden tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ekibin dijital dizisi “4N1K Yeni Başlangıçlar” için kayıt dendi.

Sevenleriyle dijitalde buluşacakları için son derece heyecanlı olan oyuncular, sette poz verdi, keyifli vakit geçirdi.

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ÇETEYİ YENİ MACERALAR BEKLİYOR!
Gençler arasında bir fenomen haline gelen serinin dijital ayağında çete, üniversite sınavının zorlu maratonundan çıkıp İstanbul’da yeniden buluşacak ve başlarından geçen türlü olaylar konu alınacak.

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DİZİDEKİ ÜRÜNLER SATIN ALINABİLECEK!
FOXplay’de bugüne kadar görülmemiş benzersiz bir deneyimle izleyiciler, diziyi izlerken beğendikleri birçok ürünü aynı ekran üzerinden, izleme deneyimlerini bozmadan satın alabilecekler ve kendilerini o dünyanın bir parçası gibi hissedebilecekler. “4N1K Yeni Başlangıçlar”da yer alan ürünler de ilk bölümden itibaren “İzlerken Al” özelliği ile izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yakında foxplay.com.tr ile “FOX & FOXplay” mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek dizinin başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Berke Bük ve Gökçen Gökçebağ gibi popüler oyuncular üstleniyor.

“4N1K Yeni Başlangıçlar”ın ilk bölüm tanıtımı için şimdiden nefesler tutuldu. “4N1K Yeni Başlangıçlar” çok yakında FOXplay’de!

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