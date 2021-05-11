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Fox TV'den flaş Masumiyet kararı

11.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden basında kendine yer bulan Masumiyet için flaş bir karar verildi. Masumiyet final iddialarının gündemde olduğu sırada kanaldan ilginç bir karar çıktı.

Fox TV'den flaş Masumiyet kararı

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti.

Adından sıkça söz ettiren, her bölümü ayrı heyecanlı olan “Masumiyet”, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

FİNAL YAPACAK MI?

Masumiyet hakkında final iddiaları da var. Resmi bir açıklama olmasa da medyaya düşen haberlere göre dizi yakında final yapacak. Dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Serkay Tütüncü
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