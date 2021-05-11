Fox TV'den flaş Masumiyet kararı

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti.

Adından sıkça söz ettiren, her bölümü ayrı heyecanlı olan “Masumiyet”, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

FİNAL YAPACAK MI?

Masumiyet hakkında final iddiaları da var. Resmi bir açıklama olmasa da medyaya düşen haberlere göre dizi yakında final yapacak. Dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.



