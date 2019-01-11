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FOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplay

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 01:54 | Son Güncelleme

İçeriği izlerken aynı ekran üzerinden alışveriş yapma olanağı sunan ilk dijital platform FOXplay yakında izleyicilerle buluşuyor.

FOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplay

İzleyiciler çok yakında en sevdikleri FOX dizilerine, başarılı filmlere, dijitale özel içeriklere ve çok daha fazlasına FOX’un yeni online içerik platformu FOXplay üzerinden kolayca ulaşabilecekler. Hem de sevdikleri içerikleri sadece izlemekle kalmayıp, o anda gördükleri ve beğendikleri ürünleri tek bir tıkla aynı ekran üzerinden satın alabilecekler.

FOXPLAY'A ÖZEL İÇERİKLER
FOXplay’de; en sevilen diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve daha birçok favori içeriğin yanı sıra, mobil, tablet ve Smart TV’ler üzerinden sadece dijitale özel olarak hazırlanan yüksek kalitede diziler ve programlar da izleyicilere sunulacak.

ÇETE GERİ DÖNÜYOR
FOXplay’in ilk orijinal içeriği, gençler arasında bir fenomen haline gelen 4N1K çetesinin yeni dizisi olacak.
Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan hikaye, “4N1K İlk Aşk” dizisiyle de çok konuşulmuştu. Şimdi FOXplay üzerinden tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ekibin web dizisi için hazırlıklar son hız devam ediyor.

FOXPLAY NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?
İzleyiciler FOXplay ile, en yeni içerikleri veya kaçırdıkları bölümleri HD kalitesinde izleme şansına sahip olurken, FOX’un en sevilen dizi ve programlarının tüm eski bölümlerini de diledikleri yer ve zamanda, art arda izleme imkanını elde edecekler. Şubat ayından itibaren FOXplay içeriklerine rahatlıkla erişebilecek kullanıcılar, reklamsız izleme seçeneğiyle kesintisiz izleme keyfinin tadını çıkarabilecekler.

Bugüne kadar görülmemiş benzersiz bir deneyimle izleyiciler, o an beğendikleri birçok ürünü izleme deneyimlerini bozmadan satın alabilecekler ve kendilerini o dünyanın bir parçası gibi hissedebilecekler. Çeşitli yarışmalar ve ödüller ile bu bağı kuvvetlendirebilecekler.

FOXplay’in zengin içeriğine Şubat ayından itibaren foxplay.com.tr ve FOX’un mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.


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