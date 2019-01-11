FOX TV'den yeni online içerik platformu: FOXplay

İzleyiciler çok yakında en sevdikleri FOX dizilerine, başarılı filmlere, dijitale özel içeriklere ve çok daha fazlasına FOX’un yeni online içerik platformu FOXplay üzerinden kolayca ulaşabilecekler. Hem de sevdikleri içerikleri sadece izlemekle kalmayıp, o anda gördükleri ve beğendikleri ürünleri tek bir tıkla aynı ekran üzerinden satın alabilecekler.

FOXPLAY'A ÖZEL İÇERİKLER

FOXplay’de; en sevilen diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve daha birçok favori içeriğin yanı sıra, mobil, tablet ve Smart TV’ler üzerinden sadece dijitale özel olarak hazırlanan yüksek kalitede diziler ve programlar da izleyicilere sunulacak.

ÇETE GERİ DÖNÜYOR

FOXplay’in ilk orijinal içeriği, gençler arasında bir fenomen haline gelen 4N1K çetesinin yeni dizisi olacak.

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan hikaye, “4N1K İlk Aşk” dizisiyle de çok konuşulmuştu. Şimdi FOXplay üzerinden tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ekibin web dizisi için hazırlıklar son hız devam ediyor.