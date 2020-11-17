Fox TV'den Zümrüdüanka için flaş karar! Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün, yönetici yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın, proje tasarımını Can Sinan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu ve senaryosunu Berat Deniz Demirbilek, Serdar Soydan ile Tufan Bora’nın kaleme aldığı dizinin yarın bölüm tekrarı yayınlanacak.

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı ve Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka”, 25 Kasım Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX’ta.

