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Fox TV'den Zümrüdüanka için flaş karar! Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

17.11.2020 21:51 | Son Güncelleme:
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Fox TV'den Zümrüdüanka için flaş karar! Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox'un sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın yayın günü değişti. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerinde oynadığı Zümrüdüanka, bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek.

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün, yönetici yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın, proje tasarımını Can Sinan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu ve senaryosunu Berat Deniz Demirbilek, Serdar Soydan ile Tufan Bora’nın kaleme aldığı dizinin yarın bölüm tekrarı yayınlanacak.

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı ve Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka”, 25 Kasım Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX’ta.

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