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FOX'un adı Now olarak değişti! Tanıtım çekimlerinde Çağatay Ulusoy krizi çıktı! Yapım şirketi araya girdi ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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İsim hakkı süresinin sonuna geldiği için adını NOW olarak değiştiren Fox TV'nin yeni tanıtımı büyük ses getirdi. Kanalda Sümeyye Aydoğan ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisi olan Çağatay Ulusoy tanıtım çekimlerine katılmadı. Ulusoy krizi için yapım şirketi de araya girdi ama kimse ünlü ismi ikna edemedi. Çağatay Ulusoy çekimlerde yer almamasının sebebi bakın neymiş.

FOX'un adı Now olarak değişti! Tanıtım çekimlerinde Çağatay Ulusoy krizi çıktı! Yapım şirketi araya girdi ama...

2007'den beri Fox TV olarak izlediğimiz kanalın hem ismi hem de logosu değişti. Ana haber bülteninin yayınlandığı sırada gösterilen yeni tanıtımla Fox TV yeni ismini ve logosunu resmi olarak duyurdu.

Kanalın ekran yüzleriyle yaptığı tanıtım ilk kez yayınlandı. Tüm dizilerin başrol oyuncularının olduğu tanıtımda Çağatay Ulusoy'un yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

GADDAR

Şimdilerde Sümeyye Aydoğan ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde rol alan Ulusoy tanıtım çekimlerinde kriz çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu “Anlaşmamda yok” diyerek kanalın tanıtım çekimine gitmek istemedi. Yapım şirketi araya girerek Ulusoy'a ısrarcı oldu ama yine de işe yaramadı.

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FOX Çağatay Ulusoy Oyuncu ünlü oyuncu
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