FOX'un adı Now olarak değişti! Tanıtım çekimlerinde Çağatay Ulusoy krizi çıktı! Yapım şirketi araya girdi ama...

2007'den beri Fox TV olarak izlediğimiz kanalın hem ismi hem de logosu değişti. Ana haber bülteninin yayınlandığı sırada gösterilen yeni tanıtımla Fox TV yeni ismini ve logosunu resmi olarak duyurdu.

Kanalın ekran yüzleriyle yaptığı tanıtım ilk kez yayınlandı. Tüm dizilerin başrol oyuncularının olduğu tanıtımda Çağatay Ulusoy'un yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Şimdilerde Sümeyye Aydoğan ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde rol alan Ulusoy tanıtım çekimlerinde kriz çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu “Anlaşmamda yok” diyerek kanalın tanıtım çekimine gitmek istemedi. Yapım şirketi araya girerek Ulusoy'a ısrarcı oldu ama yine de işe yaramadı.





