Fox'un yeni dizisi Taçsız Prenses'ten ilk tanıtım! Taçsız Prenses konusu ne, oyuncuları kimler? İsmail Hacıoğlu başrolde

Fox'un yeni dizisi Taçsız Prenses'ten ilk tanıtım geldi. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi merak edilmeye başlandı. İsmiyle dikkat çeken ve ilk tanıtımı yayınlanan dizinin senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp kaleme alıyor. İşte yeni dizi Taçsız Prenses hakkında tüm merak edilenler...

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karanlığın içinde umudu bulma hikayesi Taçsız Prenses çok yakında FOX’ta izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.

