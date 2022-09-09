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Fragmanı 1 saatte 5 milyon izlenmişti! Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm? Terim belgeseli yayın tarihi

09.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli çıkıyor. "Terim" isimli belgesel Netflix platformu üzerinden yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanıyla izlenme rekoru kıran "Terim" belgeseli futbol camiası tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fatih Terim belgeseli ne zaman? Terim belgeseli kaç bölüm?

Fragmanı 1 saatte 5 milyon izlenmişti! Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm? Terim belgeseli yayın tarihi

İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli çekildi. Belgeselde futbolcu ve teknik direktör Fatih Terim, kendi ağzından hayat hikayesini anlatmaktadır. Yayınlanan "Terim" fragmanından sonra belgeselin yayın bilgileri de merak edildi. İşte Fatih Terim belgeseli hakkında merak edilen soruların yanıtları...

TERİM BELGESELİ KONUSU NEDİR?

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

terim belgesel

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAYINLANIR?

Altuğ Gültan ve Burak Aksoy tarafından tasarlanan "Terim" belgeseli 15 Eylül 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

"Terim" 4 bölümden oluşmaktadır.

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