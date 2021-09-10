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  4. Fragmanı bile nefes kesti! Merak uyandıran ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminden ilk fragman paylaşıldı

Fragmanı bile nefes kesti! Merak uyandıran ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminden ilk fragman paylaşıldı

10.09.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerinde yer aldığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin fragmanı yayınlandı. 10 Eylül 2021 Cuma günü vizyona giren filmin yönetmeni bir ilke imza attıklarını duyurdu.

Filmin proje tasarımını ve senaristliğini üstlendiği, aynı zamanda da yönetmen koltuğunda oturduğu Tunç Şahin ise filmin pandemi döneminde çekilen ilk Türk filmi olduğunu belirterek bir "ilk"e imza attıklarının altını çizdi. Yönetmenliğini Tunç Şahin'in üstlendiği dram türündeki yapımın görüntü yönetmenliğini Sebastian Weber yaptı.

İNSANLAR İKİYE AYRILIR FİLMİNİN KONUSU

film

Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır'ın yollarının Ceren'le kesişmesiyle değişen hikayelerini anlatıyor.

İNSANLAR İKİYE AYRILIR

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Pınar Deniz
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