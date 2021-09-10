Fragmanı bile nefes kesti! Merak uyandıran ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminden ilk fragman paylaşıldı

Filmin proje tasarımını ve senaristliğini üstlendiği, aynı zamanda da yönetmen koltuğunda oturduğu Tunç Şahin ise filmin pandemi döneminde çekilen ilk Türk filmi olduğunu belirterek bir "ilk"e imza attıklarının altını çizdi. Yönetmenliğini Tunç Şahin'in üstlendiği dram türündeki yapımın görüntü yönetmenliğini Sebastian Weber yaptı.

İNSANLAR İKİYE AYRILIR FİLMİNİN KONUSU

Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır'ın yollarının Ceren'le kesişmesiyle değişen hikayelerini anlatıyor.



