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Frankie Bridge Kim Kardashian'ın kalçasını paylaşıp sitem etti

08.09.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın bir dergi için değiştirdiği imajı ve pantolonunu indirip kalça pozu verdiği hali sosyal medyada gündem oldu. Kardashian'ın pozları sonrası Frankie Bridge sinirlendi. Frankie Bridge kalça pozunu paylaşıp bakın ne dedi.

Frankie Bridge Kim Kardashian'ın kalçasını paylaşıp sitem etti

Kıvrımlarıyla her daim adından söz ettiren Kim Kardashian son pozlarıyla gündemde. Son dönemde kalça implantlarını erittiği konuşulan Kim Kardashian bir dergi için pantolonunu indirdi.

Kim Kardashian verdiği pozlar olay oldu. Şarkıcı Frankie Bridge, ünlü yıldızın pozlarını görünce kızdı.

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Hem kendi kalçasını hem de Kim Kardashian'ın kalçasını paylaşan Bridge "Pozumu çaldı" diyerek sitem etti.

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KİM KARDASHİAN SIRRINI VERDİ

Kim Kardashian görüntüsünün sırrını "Dürüst olmak gerekirse, kendime gerçekten iyi bakıyorum. Egzersiz yapıyorum ve mümkün olduğunca bitki bazlı besleniyorum" diyerek açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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