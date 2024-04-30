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  4. SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Yaklaşık 2 yıl sonra şehit oldu

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Yaklaşık 2 yıl sonra şehit oldu

30.04.2024 15:45
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Son dakika haberi: MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Por.Söz.Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit oldu.

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Yaklaşık 2 yıl sonra şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 2 yıl önce geçirdiği kazada yaralanan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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