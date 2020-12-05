HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı

Fransa’da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı

05.12.2020 20:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa’da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı

Fransa’nın başkenti Paris’te güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren güvenlik yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestoda araçlar ateşe verilirken, dükkanlar hedef alındı. Polisin müdahale ettiği protestolarda 22 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek arttırıyor. Başkent Paris’te güvenlik yasasına karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Sendika ve derneklerin çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Valiliğin gösteri izni verdiği dar caddelerde göstericiler ile polis zaman zaman karşı karşı karşıya geldi. Yürüyüşün başlamasıyla birlikte gösteri izninin verilmediği caddelere girmeye çalışan protestocularla polis arasında tansiyon yükseldi.

Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı 'Dağlık Karabağ tanınsın' kararını onayladıFransa Ulusal Meclisi, tartışmalı 'Dağlık Karabağ tanınsın' kararını onayladı

Paris’in 20. bölgesindeki Gambetta Caddesi’nde bulunan araçları ateşe vererek bankamatikleri tahrip eden protestocular, iş yerlerinin de vitrinlerini kırdı. Paris polisi şiddet olaylarına göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, göstericiler inşaat alanında aldıkları demir çubuklarla polise karşı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarına karışan 22 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin normal olarak şiddet yanlısı göstericilere karşı harekete geçmiş olduğunu" ifade etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdiSokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi
Hafta sonu kargoların çalışma saatleri!Hafta sonu kargoların çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan’a 3 gün süre tanıdı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’a 3 gün süre

Dr. Anthony Fauci'den ABD'lilere koronavirüs aşısı uyarısı

Fauci'den ABD'lilere koronavirüs aşısı uyarısı

Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi

Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi

Acemi kundakçı kendini yaktı

Aracı yakmaya çalışırken kendini yaktı

Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.