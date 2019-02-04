Fransa'da yaşayan gurbetçi kredi çekmek isterken borç batağına saplandı

Kredi işlemleri için Antalya’ya geldiğini belirten Alıcıkuş, “Bana yardımcı olacağını söyleyen kişilerle notere giderek vekaletname verdim. Uzun zamandır yurt dışında bulunmamdan kaynaklı Türkçe’ye ve Türk yasalarına fazla hakim değilim. Bu durumu kullandılar. Vekaletname sadece kredi çekilmesi için değil, genel bir vekaletnameymiş.” dedi.

Sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu M.D’nin bankadan kredi çekmede kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Alıcıkuş, daha sonra çevresi geniş olduğu söylenen A.T’ye yönlendirildiğini dile getirdi.

Alıcıkuş, bunun üzerine Türkiye’deki tanıdıklarından yardım istediğini ifade etti.

Yaklaşık 30 yıl önce gittiği Fransa’da inşaat işleriyle uğraşarak geçimini sağlayan 49 yaşındaki Mehmet Alıcıkuş, yaptığı açıklamada, maddi durumu kötüleşince 10 bin avro kredi çekmek istediğini ancak Fransa’daki bankaların gelirini yeterli bulmadığı için olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

Antalya’da kredi çekme vaadiyle dolandırıldığını iddia eden gurbetçi, aldığı 60 bin liraya karşılık 1 milyon liraya yakın zarara uğradığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Satışın, M.D’nin tapu müdürlüğünde çalışan akrabasının görevini kötüye kullanmasıyla gerçekleştirildiğini ileri süren Alıcıkuş, şöyle devam etti:

Alıcıkuş, 5 ay kredi taksitlerini ödediğini, bu sırada vekaletname kullanılarak Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde bulunan anne ve babasının oturduğu evin haberleri olmadan başkasına satıldığını öğrendiklerini anlattı.

Parayı alması için bir yakınını gönderdiğini anlatan gurbetçi Alıcıkuş, “Yakınıma imza karşılığı benim adıma bankadan çektiklerini söylediklerin 90 bin liranın 60 bin lirasını imza karşılığı vermişler. Paranın neden hepsini vermediklerini sorduğumda, 30 bin liranın araya giren hatırlı kişilere ve diğer masraflara gittiğini söylediler. Acil paraya ihtiyacım olduğu için kabul etmek zorunda kaldım. Aylık bin 80 lira taksitleri M.D’ye ödemeye başladım.” diye konuştu.

Vekaletnameyi verip Fransa’ya döndüğünü ifade eden Alıcıkuş, bir süre sonra M.D’den kredi işini hallettiği haberini aldığını kaydetti.

“Birkaç ay içinde haberimiz olmadan evimiz satılmış, imzam taklit edilerek senetler doldurulmuş. Evimiz yaklaşık 350 bin lira değerinde. Senetlere uygulanan faizlerle birlikte yaklaşık 1 milyon liraya yakın kaybımız var. Evde 70 yaşındaki annem ve 75 yaşındaki babam oturuyor. Evden çıkmaları için beni ve ailemi tehdit ediyorlar. Elim kolum bağlanmış durumda.”

Eşinden boşandığını ve 5 çocuğunun bulunduğunu söyleyen Alıcıkuş, bütün parasını kaybettiği için Fransa’ya çocuklarının yanına dönemediğini dile getirdi.

Şikayette bulunduğunu aktaran Alıcıkuş, savcılıktan konuyla ilgili soruşturma başlatıldığına dair bilgi verildiğini aktardı.

'DOLANDIRILAN 18'İNCİ KİŞİYİM'

M.D ve beraberindekilerin başka kişileri de mağdur ettiğini ileri süren Alıcıkuş, “Çok fazla dolandırılan kişi var. Yaptığımız araştırmaya göre dolandırdıkları 18’inci kişiyim. En büyük vurgunu benden yaptılar.” iddiasında bulundu.

Baba Alaatin Alıcıkuş ise oğullarının üzerine olan ve 23 yıldır oturdukları evlerinin dolandırıcılar tarafından ellerinden alınmak istendiğini söyledi.