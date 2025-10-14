Mynet Trend

Fransa'da yenidoğan bebeklere bu Türk ismi veriliyor! Ailelerin yeni tercihi...

Fransa'da Türkçe isimler popüler olmaya başladı. Doğum istatistiklerine göre birçok Türk ismi üst sıralarda yer alıyor.

Sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de Türk isimleri bebeklere veriliyor. Fransa'da son yıllarda Türkçe kökenli isimlere ilgi hızla artıyor.

Artı33'te yer alan habere göre, "kalpleri fetheden" anlamı olan Dilara ismi Fransız bebeklere veriliyor. 2025 verilerine göre Fransa'da yaklaşık 1.300 kişi Dilara ismine sahip. Bu sayı, ismi ülke genelinde en popüler 2.000 isim arasında yer alıyor.

BİRÇOK İSİM TERCİH EDİLİYOR

Sadece Dilara değil son yıllarda Elif, Leyla, Aylin ve Zeynep gibi Türkçe isimleri de aileler tercih ediyor. Uzmanlar bu eğilimin nedenini, isimlerdeki "anlam derinliği, melodik ses uyumu ve duygusal çağrışım." olarak açıklıyor.

