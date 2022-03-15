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Fransa'nın popüler tarifi kruvasanı evde hazırlayın! İşte kruvasanın malzemeleri ve yapılışı...

15.03.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetleriyle dünyaya nam salan Fransız mutfağının ulusal yiyeceklerinden biri olarak kabul edilen kruvasan, son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tercih ediliyor. Çay veya kahve eşliğinde tüketilen kruvasanı evde hazırlayıp sunabilirsiniz.

Fransa'nın popüler tarifi kruvasanı evde hazırlayın! İşte kruvasanın malzemeleri ve yapılışı...

Fransızların kahvaltıda kahve eşliğinde tükettiği kruvasan; poğaça, açma, boyoza benzer. Hilal şeklindeki bu yiyeceğin Avusturya kökenli olduğu da söylenir. Kruvasan yaklaşık 450 kalori içerir.

KRUVASAN MALZEMELERİ NELER?

500 gram un
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1,5 tatlı kaşığı tuz
1/2 paket yaş maya
250 ml. süt
200 gram tereyağı
1/4 su bardağı toz şeker

KRUVASAN TARİFİ

Elenen unu mutfak tezgahı üzerine alın ve orta kısmını parmak uçlarınızla havuz şeklinde açın. Ortada kalan boşluğa toz şeker ve tuzu alın. Ilık sütü ilave edin. Küçük parçalara ayrılan yaş mayayı katın ve ortasındaki malzemeleri yavaş yavaş karıştırın.

Fransa'nın sevilen tarifi kruvasanı evde hazırlayın! İş kruvasanın tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

Toz şeker, yaş maya ve tuz; ılık sütün sıcaklığında çözüldüğünde eritilmiş tereyağını ilave edin. Kenarında kalan unu azar azar iç kısma alın ve karıştırın. Sıvı olan tüm malzemeyi una yedirin. Hazırlanan hamurun üzerine mutfak bezi örtün ve oda ısısında yarım saat mayalandırın. Bu sırada streç filmi mutfak tezgahına serin. Hamuru streç film üzerine alın ve merdane ile dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine streç film örtün ve donması için derin dondurucuya kaldırın. Hamur iki katı kadar mayalandığında unladığınız mutfak tezgahı üzerine alın ve merdane yardımıyla açın. Büyük dikdörtgen şeklinde açılan hamurun ortasına, derin dondurucudaki dikdörtgen şeklinde açılan tereyağını yerleştirin. Tereyağlı hamuru ortadan ikiye katlayın ve unlanmış mutfak tezgahı üzerinde merdane ile yeniden açın. Hamuru dikdörtgen şeklinde katlayın, streç film ile sarın ve buzdolabına alın. 30 dakika kadar bekletin.

Hamuru dolaptan aldığınızda katlarını açın ve merdane yardımıyla uzun bir dikdörtgen şeklinde açın. Sonrasında uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Hamur parçalarını birbiri üzerine kapattıktan sonra merdane yardımıyla üzerlerinden son bir kez geçin. Keskin bir bıçak yardımıyla hamuru verev şeklinde kesip, üçgen hamur parçaları elde edin. Hamurları geniş kısımlarından yuvarlayarak uç kısımlarına doğru rulo şeklinde sarın.

Hamurları yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Küçük kapta çırpılan yumurta sarısını üzerlerine sürün. Kruvasanları mayalanması için oda ısısında bekletin, fırını 180 derece ısıtın. Ardından 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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Fransa
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