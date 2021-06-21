Fransa'da çocukluğundan beri cinsel istismarına uğradığı kocasını öldüren kadın yargılanmaya başlandı

Fransa'da kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunan erkeği vurarak öldüren Valerie Bacot'nun yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.

Valerie Bacot, üvey babası iken tecavüz etmeye başlayan ardından evliliğe zorlayan Daniel Polette'i 2016'da vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Dava, ülkede kadına şiddetle mücadele açısından emsal niteliğinde.

Valerie Bacot, henüz 12 yaşındayken Polette'in tecavüz etmeye başladığını, hapisten çıktıktan sonra ailesinin dönerek istismarı sürdürdüğünü iddia etmişti.

Bacot, Polette'in kendisini evlenmeye zorladığını ve dört çocukları olduğunu söylemişti .

Ülkede Bacot'un serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına destek 600 bini aştı.

Dava hakkında neler biliniyor?

Valeria Bacot, kendisinden 25 yaş büyük olan Daniel Polette'in, üvey babası olarak girdiği ailesinin evinde, henüz 12 yaşındayken cinsel istismar uygulamaya başladığını öne sürmüştü.

1990'lı yıllarda istismar ortaya çıkınca Polette iki buçuk yıl hapiste kalmış ancak cezası bittikten sonra eve dönen Polette'in cinsel istismarı devam etmişti.

Bacot, 17 yaşında iken yaşadığı istismar sonucu hamile kalmıştı.

40 yaşındaki kadın, Polette'in kendisini evlenmeye zorladığını, fiziksel istismar uygulamaya başladığını iddia etmişti.

Polette'in daha sonra da aracında kendisini fuhuşa zorladığını öne süren Bacot, 2016 yılında bir müşteri ile yaşanan olayın sonrasında silahıyla vurduğunu kabul etmişti.

'Şiddet mağduru kadınlar korunmuyor'

Bacot'nun yargılandığı davada ilk duruşma bugün.

Soruşturma kapsamında Bacot'nun cinayeti önceden planladığı suçlaması yöneltilirken, Bacot'nun avukatları ise kadının kendisini ve çocuklarını korumak için cinayeti işlediği yönünde savunma yapıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Bacot'nun avukatı Janine Bonaggiunta, "Şiddet mağduru olan bu kadınları koruyan yok" dedi.

Bonaggiunta, "Yargı çok yavaş ilerliyor, yeterince duyarlı davranmıyor ve şiddet ile güç kullanmaya devam edebilecek faillere karşı fazla hoşgörülü. Çaresiz kadınları hayatta kalmak için öldürmeye iten, tam da bu" diye konuştu.

Jacqueline Sauvage davası

Bacot'nun davası, kendisini istismar eden kocasını öldüren ve hapse giren Jacqueline Sauvage'in davası ile de benzerlik taşıyor.

2016 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, 10 yıl hapis cezası alan Sauvage'i affetmiş, cezasının geri kalanının silinmesine karar verilmişti .

Fransa'nın merkezindeki Chalon-sur-Saône şehrinde görülen Valerie Bacot davasının yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

