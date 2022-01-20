Fransız aktör Gaspard Ulliel, kayak pistinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Fransız oyuncu 37 yaşındaki Gaspard Ulliel, ülkenin güneyindeki bir kayak merkezinde geçtiğimiz gün Montvalezan kasabası civarında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralanmıştı. Bilincini kaybeden aktör hastanede yoğun bakımda alınmıştı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Helikopterle Grenoble Hastanesine kaldırılan Ulliel'in hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer kayakçının ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Fransız medyasına açıklama yapan aktörün ailesi, Ulliel'in ölümünü doğruladı.

FRANSA'NIN OSCAR'INI KAZANMIŞTI

Ulliel, yönetmen Xavier Dolan'ın yönettiği “It's Only the End of the World” filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 2017 yılında Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar ödülünü kazanmıştı. (İHA)

